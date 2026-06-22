Por que a seleção egípcia fez seis substituições contra a Nova Zelândia?

A seleção egípcia conquistou uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, na partida que as enfrentou nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A comissão técnica da seleção egípcia fez seis substituições durante a partida: Rami Rabia entrou no lugar de Hamdi Fathi aos 41 minutos; em seguida, Mahmoud Hassan “Trezeguet” substituiu Omar Marmoush, e Hamza Abdel Karim entrou no lugar de Mustafa Zico aos 76 minutos.

Aos 84 minutos, Ahmed Sayed “Zizo” entrou no lugar de Imam Ashour, e Hossam Abdel Majeed substituiu Mohamed Salah, antes de Mohamed Abdel Moneim entrar no lugar de Hossam Abdel Majeed aos nove minutos do tempo de acréscimo.

A sexta substituição ocorreu porque Husam Abdel Majeed, que havia entrado como reserva no segundo tempo, sofreu uma lesão na cabeça, o que exigiu a aplicação do protocolo para lesões na cabeça aprovado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O regulamento prevê a permissão para uma substituição adicional caso haja suspeita de lesão na cabeça ou de concussão cerebral de um jogador, o que concedeu à seleção egípcia o direito de realizar uma sexta substituição durante a partida.



Esta é a primeira vitória da seleção egípcia na história das fases finais da Copa do Mundo, após não ter conseguido nenhuma vitória em suas participações anteriores nas edições de 1934, 1990 e 2018, antes de escrever uma nova página em sua história na edição de 2026.

Com essa vitória, a seleção egípcia lidera o Grupo 7 com quatro pontos, à frente do Irã, segundo colocado, e da Bélgica, terceira, com dois pontos cada, enquanto a Nova Zelândia ocupa a última posição com um ponto.