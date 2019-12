Por que a Rússia está fora da Copa do Mundo de 2022, no Qatar?

De acordo com a decisão da Agência Mundial Antidoping, a Russia está banida de grandes competições por quatro anos

Por decisão unânime, a bandeira russa está fora de todas as grandes competições de esporte pelos próximos quatro anos. Além de não poder competir, os russos também não poderão sediar grandes eventos durante esse tempo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A decisão veio de uma reunião da Agência Mundial Antidoping (WADA). Com isso, a não poderá participar da de 2022 e nem dos de 2020, em Tóquio e Jogos de Inverno de 2022, em Pequim.

Apesar de a punição ser dura, ainda há a possibilidade de que atletas russos, que provem estar limpos, participem de competições, como as , sob bandeira neutra, como ocorrido na Rio 2016.

A RUSADA (Agência Antidopagem da Rússia) tem 21 dias para recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte.

Em declaração, Sir Craig Reedie, presidente da WADA, “A forte decisão da ExCo de hoje mostra a determinação da WADA de agir resolutamente diante da crise russa de doping”. Segundo ele “Por muito tempo, o doping russo prejudicou o esporte limpo.”

A seguir, a Goal explica porque a seleção russa vai poder participar da do ano que vem.

Mais artigos abaixo

POR QUE A RÚSSIA VAI PODER PARTICIPAR E SEDIAR A EUROCOPA?

(Foto: Getty Images)

Mesmo com as punições, a seleção russa ainda poderá participar da Eurocopa de 2020, e São Petersburgo ainda poderá ser uma das sedes do evento. Isso porque, a decisão prevê a exclusão da Rússia em grandes eventos, mas as competições organizadas pela UEFA não se encaixam na categoria. Da mesma forma, os clubes russos não estão impedidos de participar da Liga dos Campeões e nem da .

ENTENDA O ESCÂNDALO

Em 2015, a WADA apresentou um relatório de 323 páginas sobre um esquema institucionalizado de dopagem na Rússia. Segundo a investigação estavam envolvidos atletas, técnicos, oficiais de controle de doping, dirigentes da federação do país, integrantes do governo russo e até membros da Federação de Atletismo (IAAF).

Ficou concluído pela WADA que os russos alteraram dados laboratoriais sem autorização, plantaram evidências falsas e apagaram arquivos conclusivos a possíveis casos de doping.