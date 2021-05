Por que a organizada do Milan quer Donnarumma fora de confronto direto com a Juventus?

O jovem revelado na base dos Rossoneri já é cotado como um dos melhores goleiros do mundo, mas vem sendo alvo de campanha da torcida para não jogar

Gianluigi Donnarumma considera Pepe Reina um de seus melhores amigos no futebol.

Então, após a derrota do Milan por 3 a 0 diante da Lazio, em 26 de abril, os dois goleiros caminharam até o centro do gramado no Estádio Olímpico, pararam, trocaram camisas e tiveram uma conversa amigável.

Alguns torcedores dos Rossoneri, porém, ficaram indignados com a cena. Imediatamente, as imagens viralizaram. Mas o problema não acabou por aí.

No último sábado, um grupo de torcedores organizados do Milan fez uma visita ao CT do clube para conversar com Donnarumma.

Durante a conversa, ele foi criticado por aparentar estar feliz após uma derrota pesada para as ambições do clube na temporada.

Donnarumma também recebeu o pedido para renovar seu contrato, que acaba no final desta temporada - e para renovar imediatamente.

Ou, pelo menos, antes do duelo diante da Juventus, neste final de semana.

Com Milan e Juve empatados com a Atalanta, terceira colocada, e o Napoli com dois pontos atrás, em quinto, o jogo em Turim será importantíssimo para decidir quem se classificará para a Liga dos Campeões.

A decisão de Donnarumma em renovar também será determinada pela capacidade dos Rossoneri em conseguir a classificação para a Champions na próxima temporada.

Assim, ele explicou para os torcedores que quer ficar em San Siro, mas ainda não tomou a decisão. Acima de tudo, descartou boatos de que estaria próximo de acertar com a Juventus.

É justo dizer que a torcida organizada do Milan não ficou satisfeita com a postura de Donnarumma.

A Gazzetta dello Sport revela que eles ordenaram Donnarumma a ficar de fora do jogo contra a Juventus, neste sábado, se não tiver renovado o vínculo com o Milan. Além disso, o Corriere dello Sport também afirma que o jogador de 22 anos teria deixado o encontro com lágrimas nos olhos.

Tudo isso seria muito chocante se não fosse previsível.

Os torcedores do Milan tem conexão profunda com Donnarumma. Torcedor do clube desde criança, regularmente assistiu seu irmão Antonio jogar pela base dos Rossoneri quando ainda era um garoto pequeno.

"Eu sempre costumava levar pra ele minhas camisas," Antonio contou para a Goal em 2017. "Então, talvez, Gigio sempre estivesse destinado a jogar no Milan."

Donnarumma certamente aparentava ser alguém nascido para jogar nos Rossoneri quando ganhou uma oportunidade nos profissionais com apenas 16 anos, em outubro de 2015.

Não era só o fato de que já parecia um goleiro veterano, também agia como um. Era um garoto alto, forte e imponente, mas impressionava mesmo pela compostura. Assim, não foi surpresa para ninguém quando recebeu o prêmio NXGN, da Goal, em 2017, como melhor jogador jovem do planeta.

Porém, enquanto Donnarumma podia ser mais maduro que outros jovens de sua idade, a primeira disputa contratual de sua carreira acabou sendo muito até mesmo parao garoto.

Durante o verão de 2017, seu agente Mino Raiola entrou em atrito com o Milan, por pendências contratuais. Infelizmente, quem mais foi criticado acabou sendo o próprio Donnarumma.

Apelidado de "Dollarumma" por parte da torcida do Milan, chegou a receber dinheiro falso lançado em sua direção enquanto a atuava na Itália pelo Europeu sub-21.

O jogador eventualmente acertou um novo contrato em 11 de julho de 2017 - apenas um mês depois de rejeitar outro acordo - enquanto o Milan também contratou seu irmão Antonio na mesma janela.

Porém, essa contratação foi vista como uma "recompensa" pela renovação do goleiro, algo que não caiu bem para boa parte da torcida.

E esse sentimento continuou repercutindo bem nas torcidas organizadas do Milan, e após o começo ruim de Donnarumma na temporada 2017-18, eles deixaram claro sua posição em 13 de dezembro.

Antes de um duelo contra o Verona, na Coppa Italia, Donnarumma foi surpreendido com uma faixa na Curva Sud: "Violência moral, seis milhões por ano e a contratação de um irmão parasita? Vá embora, não temos mais paciência!"

O então capitão do Milan Leonardo Bonucci fez o que pôde para confortar Donnarumma, mas o jovem não conseguiu segurar as lágrimas.

Incrivelmente, Donnarumma não levou gols contra o Verona e mais uma vez provou sua resiliência: provavelmente, é o jovem talento mais promissor do futebol italiano na posição desde Gianluigi Buffon.

Porém, a especulação de que ele poderia sair nunca foi embora, já que Raiola segue sendo seu empresário.

De acordo com as últimas especulações, o Milan teria oferecido um contrato de oito milhões de euros por ano para Donnarumma, o que representaria um aumento salarial de 25%.

Raiola, porém, afirma ter recebido propostas de mais de 10 milhões de euros por ano, incluindo da Juventus. Com a Gazzetta insistindo que o Milan não quer ceder, a situação ficou complicada.

Isso, é claro, não é nada comparado ao que aconteceu com Donnarumma no último final de semana.

E o diretor de futebol do Milan, Paolo Maldini - que também teve problemas com a torcida organizada durante sua passagem por San Siro - pediu para que a torcida parasse de ser hostil com um de seus jogadores.

"É importante reiterar que ninguém fora do Milan decide quem joga e quem renova o contrato," o ex-defensor ressaltou para a ANSA. "Certas escolhas são feitas pelo treinador, de acordo com o campo, e outras pelo clube, sobre pendências contratuais..."

"Os torcedores do Milan, sempre apaixonados pelo clube, precisam entender que os jogadores precisam, neste momento, de calma e concentração."

"O que aconteceu neste sábado de manhã com Donnarumma não ajuda ninguém."

Donnarumma, por sua vez, foi ao Instagram no começo da semana para insistir que segue "focado" no jogo diante da Juventus.

Mas infelizmente, antes de um dos jogos mais importantes da temporada, o foco será em um goleiro que repetidamente teve que lidar com uma pressão incrível para uma idade tão jovem.