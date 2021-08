Por que a nova temporada é tão importante para Firmino no Liverpool

O jogador decepcionou em 2020-21 e quer recuperar o espaço no clube

Salah, Mané e... Diogo Jota? Foi esse trio de ataque que Jurgen Klopp decidiu escalar para a estreia do Liverpool na Premier League, uma vitória por 3 a 0 diante do Norwich City. Roberto Firmino, então, ficou no banco de reservas, tendo que se contentar em entrar no segundo tempo e marcar o segundo dos Reds.

A decisão do treinador não significa que o brasileiro será reserva durante a temporada: pode simplesmente significar que ele não está 100% bem fisicamente. Mas é, no mínimo, um sinal de alerta para um jogador antes unanimidade.

Isso porque Diogo Jota, seu substituto, não só vem fazendo boas partidas, como indiscutivelmente teve um ano de 2020 superior a Firmino. Hoje, ameaça o colocar no banco de reservas.

É claro: o brasileiro segue sendo um jogador de muita qualidade e importantíssimo na história do Liverpool. Sem nem falar do trio histórico que forma com Sadio Mané e Mohamed Salah. Mas enquanto seus companheiros, mesmo com a queda de produção dos Reds, seguiram em alta, não podemos falar o mesmo do centroavante.

Os números apontam uma queda brusca de 2019/20 para 2020/21: essa última foi sua temporada com menos gols, jogos como titular e participações diretas desde que chegou em Anfield.

Temporada Jogos Jogos como titular Gols Assistências Participações diretas em gols 2015/16 49 40 11 9 20 2016/17 41 39 12 8 20 2017/18 54 49 27 16 43 2018/19 48 39 16 7 23 2019/20 52 43 12 12 24 2020/21 48 38 9 9 18 2021/22 1 0 1 0 1

Justamente por isso que o gol na estreia, saindo do banco (Diogo Jota também marcou, vale a pena ressaltar), pode ser um sinal de que Roberto Firmino está pronto para voltar ao seu melhor.

E tal retorno parece ser cada vez mais necessário. Tanto para reconquistar a vaga de titular no Liverpool, não correr a chance de ver seu contrato se encerrar sem a renovação encaminhada (ele acaba em 2023) ou perder uma vaga na seleção brasileira, onde nomes como Gabigol, Matheus Cunha e Pedro vão ganhando mais espaço.

Questionado ou não, ainda aparenta ter muito crédito com Klopp e com Tite. Mesmo assim, precisa voltar a jogar bem, e o gol na estreia é no mínimo animador. Brasil e Liverpool agradecem.