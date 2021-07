Por que a negociação que levou Militão ao Real Madrid está sendo investigada?

A investigação faz parte da "operação Cartão Vermelho", que analisa a corrupção no futebol português

Autoridades portuguesas seguem investigando a corrupção dentro do futebol português: a bola da vez agora é a transação de 50 milhões de euros que levou Éder Militão do Porto ao Real Madrid em 2019.

A investigação faz parte da "operação Cartão Vermelho", que vem causando efeitos drásticos no futebol do país. Além do acordo que levou Militão ao clube madrilenho, o negócio entre São Paulo e Porto também está na mira dos investigadores.

O alvo são os valores pagos para dois empresários na transação: segundo informações do jornal Público, de Portugal, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal estariam de olho em um pagamento de cerca de 7,7 milhões de euros que terminaram nas mãos de Bruno Macedo e Giuliano Bertolucci.

Macedo já foi preso durante outra investigação recentemente, a mesma que levou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para atrás das grades, acusado de estar por trás de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo certas contratações do clube.

De acordo com os valores apresentados no balanço do Porto, Militão foi vendido por cerca de 50 milhões de euros, mas o clube só ficou com 28,4 milhões. O resto teria sido dividido por Bertolucci, Macedo e outra parte que não foi nomeada.

Já a negociação envolvendo São Paulo e Porto está sendo questionada devido a uma incongruência apresentada no balanço do Tricolor: o clube paulista supostamente teria vendido o jogador por duas vezes, para duas diferentes partes: para o Porto, por R$ 7 milhões, e para uma empresa alemã, a Score Capital AG, por R$ 18 milhões. Na época da publicação do balanço, tal operação foi questionada, mas o consenso foi de que a equipe apenas teria garantido o pagamento com os alemães e que isso não seria um problema.

Vale lembrar que o São Paulo não está sendo investigado: a operação Cartão Vermelho está analisando as transações envolvendo apenas clubes portugueses. A operação do Tricolor com a Score Capital AG pode indicar que a equipe paulista já estava preocupada se iria receber os valores envolvidos na venda de Militão em 2018.

No último mês de maio, a Goal revelou que o Porto finalmente quitou uma dívida de 400 mil euros com o São Paulo, após ser ameaçado com o transfer ban pela Fifa. Os valores seriam justamente ligados às transações envolvendo Éder Militão.