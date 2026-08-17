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Por que a negociação de Núñez atrasou? Uma condição obrigatória do Al-Hilal e pendências financeiras que confundem as contas do Trabzonspor

Mercado da bola
D. Nunez
Al Hilal
Trabzonspor
Campeonato Saudita
Campeonato Turco
Uruguai

Quando o Trabzonspor vai fechar o negócio da "reunião familiar"?

Relatos da imprensa turca revelaram os bastidores complexos por trás do motivo do atraso no anúncio da transferência do uruguaio Darwin Núñez para o Trabzonspor, apesar de as negociações terem atingido suas etapas finais.

De acordo com o site turco "61saat", o principal obstáculo não está relacionado ao desejo das duas partes, mas às condições financeiras às quais o Al-Hilal saudita se mantém firme. O clube saudita exige a inclusão de uma cláusula de compra obrigatória no contrato de empréstimo, com valor entre 30 e 35 milhões de euros, em uma tentativa de recuperar boa parte de seu investimento no atacante.

O site destacou que as negociações se complicam ainda mais por causa dos valores atrasados devidos ao jogador, que somam 12 milhões de euros junto ao Al-Hilal, uma vez que as duas partes ainda buscam um mecanismo para o pagamento dessa quantia e dos impostos incidentes sobre ela, ponto que causou o adiamento da data prevista de chegada de Núñez à Turquia, que estava marcada para 15 de agosto.


Por sua vez, o Trabzonspor demonstrou grande flexibilidade, anunciando estar disposto a arcar com 8 milhões de euros do salário do jogador, mas manifesta uma clara reserva quanto a aceitar a elevada cláusula de compra obrigatória, o que representa o ponto de discórdia essencial que prolonga as negociações.

Apesar dessas complicações, o site turco afirma, citando fontes próximas ao clube, que a vontade das duas partes de concluir o negócio continua de pé, e que ele entrou em etapas avançadas, à espera do acordo final sobre a divisão do salário e os detalhes da cláusula de compra.

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