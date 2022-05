Por que a liga organizada por clubes do Brasileirão ganhou o nome de Libra?

O Flamengo e os cinco clubes paulistas na elite do futebol brasileiro - Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo - deram um passo importante para a criação da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, conforme antecipou à GOAL.

Aliás, os representantes dos clubes da Série A, além de Cruzeiro, Ponte Preta, Sport, Guarani e Vasco, em uma reunião, avançaram quanto a criação da Liga, conseguindo oito assinaturas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No encontro, América-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, Ponte Preta e Cruzeiro assinaram o documento com a Codajas Sports Kapital, parceira da BTG Pactual, que prevê a criação da Libra.

Na verdade, a Libra é a sigla para Liga do Futebol Brasileiro, criada para dar um novo início ao Campeonato Brasileiro, valorizando a união das equipes e do futebol brasileiro, incluindo da segunda divisão nacional.

Mais artigos abaixo

Vale lembrar, no entanto, que o nome da liga não tem qualquer relação à moeda do Reino Unido, à Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), ao sistema de medida de massa ou ao signo, por exemplo.

Com isso, a Liga passou a ser registrada como uma sociedade empresarial, chamada de Libra S.A., tendo a Libra como sua única acionista. As conversas para criação dessa liga já aconteciam há meses, com os principais clubes brasileiros se reunindo para diversas tratativas.

Agora, a expectativa é que a Libra consiga a assinatura de todos os clubes da primeira e segunda divisão nacional, algo que pode acontecer na próxima reunião no dia 12 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.