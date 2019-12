Por que a Juventus usará alfabeto árabe em seu uniforme?

A Juventus apresenta a camisa especial, edição limitada, para a Supercopa com nomes escritos em árabe e números específicos com arte em árabe.

A , da , fez uma versão especial e limitada de sua camisa que será usada na . O duelo contra a acontece nesse domingo (22), às 13h45 (de Brasília), no King Saud University Stadium, em Riyadh, na Arábia Saudita e terá transmissão exclusiva do DAZN.

A equipe de Turim quis fazer uma homenagem à terra em que a partida será disputada e por isso contará com o nome dos jogadores escrito em árabe. Além disso, desenhos nos números também farão parte dessa edição especial da camisa da Velha Senhora.

"Os bianconeri usarão uma camisa com a caligrafia árabe tradicional, projetada em colaboração com o famoso artista de caligrafia saudita-marroquina Shaker Kashgari. O uniforme da adidas - em uma edição limitada - terá em cada número um desenho caligráfico árabe tradicional que destaca a palavra Juventus, com o nome de cada jogador individualmente escrito em texto árabe", é o que se lê no site da Juventus.

Giorgio Ricci, diretor de receita da Juventus, explicou o principal motivo dessa escolha.



"Com esta escolha, queremos prestar homenagem a uma forma de arte tradicional. A Juventus demonstra, portanto, que está perto de fãs de todo o mundo e mais uma vez quer surpreender com uma camisa única, o que também confirma a vocação de explorar novos territórios de comunicação. A colaboração com o grande artista Shaker Kashgari, torna uma nomeação importante como a Supercopa da Itália ainda mais especial", falou Ricci.