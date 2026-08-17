Infelizmente, até o momento não há nenhuma justificativa ou manifestação oficial. Seria altamente interessante saber por que a Juventus de Turim trata seu volante Arthur Melo da maneira como fez recentemente.

Em 2020, a Velha Senhora desembolsou orgulhosos 80,6 milhões de euros ao Barcelona para levar o brasileiro. Apenas quatro jogadores custaram mais à Juve em toda a longa história do clube. Até no Barça, Melo segue sendo até hoje a segunda saída mais cara da história, atrás apenas de Neymar.

Só para relembrar: Melo chegou a Turim naquela ocasião, enquanto Miralem Pjanic se transferia ao mesmo tempo para os catalães. Para ambos os clubes, foi um negócio para maquiar seus relatórios de fechamento anual com altas receitas no exercício fiscal. Mais tarde, ele chegou até a entrar na mira da polícia financeira, mas a Justiça italiana acabou não encontrando provas de irregularidades.

Getty Images

Arthur Melo não disputa uma partida pela Juventus de Turim há mais de quatro anos

Hoje, a situação é a seguinte: Melo não disputa uma partida pela Juventus há mais de quatro anos. Sua última aparição foi na final da Copa da Itália, em 11 de maio de 2022 (2 a 4 na prorrogação), quando entrou aos 84 minutos. Os italianos já o emprestaram quatro vezes e prorrogaram seu contrato várias vezes ao longo dos anos para reduzir ao máximo os custos de amortização no balanço e, assim, torná-lo mais atrativo no mercado de transferências.

Agora, Melo, hoje com 30 anos, com contrato até 2027 e salário líquido anual de supostos cinco milhões de euros, está de volta à cena. E mais uma vez ambas as partes tentam encontrar uma solução definitiva para a separação. Se isso vai dar certo, é extremamente duvidoso a duas semanas do fim da janela de transferências.

Recentemente, vários veículos internacionais noticiaram em uníssono que Melo está no topo da lista de desejos do novo técnico do Besiktas, Vincenzo Italiano. Os dois já trabalharam juntos na temporada 2023/24, na Fiorentina.

Getty Images

Juventus de Turim já emprestou Arthur Melo a quatro clubes

A Fiorentina foi a segunda passagem de Melo por empréstimo. Antes disso, ele atuou durante um ano pelo Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp, mas, sobretudo por causa de lesões, esteve em campo por apenas 13 minutos em uma única partida. Depois de Florença, foi para o Girona; por último, Melo jogou em seu clube de infância, o Gremio Porto Alegre. Foi lá que ele se formou entre 2010 e 2018, antes de ser contratado pelo Barcelona por 31 milhões de euros.

O problema da Juve: os quatro clubes abriram mão de acionar a opção de compra pelo meio-campista. Mais recentemente, com o Gremio, na verdade, estava tudo pronto. Melo queria muito seguir por lá, como disse em meados de março ao maior portal esportivo do Brasil, o Ge Globo: "Se a Juventus estiver disposta a negociar, é claro para todos que eu quero ficar. Já disse isso várias vezes: é a minha casa."

Os turinenses, é claro, estavam dispostos a negociar, mas mais uma vez não houve acordo. O Gremio informou sem rodeios que, apesar do interesse "de ambas as partes em dar continuidade à colaboração", não foi encontrado um denominador financeiro comum. Segundo rumores, a Juve teria pedido de oito a dez milhões de euros.

Getty Images

Arthur Melo no Barcelona: elogio de Lionel Messi

É difícil entender por que a Velha Senhora preferiu deixar o negócio melar. Afinal, tirar Melo dos livros e do elenco já é um objetivo há anos. Em vez disso, mantém no grupo o protótipo de um fracasso de mercado por causa de alguns milhões de diferença, embora ele já não tenha qualquer perspectiva ali e o próprio clube já tenha investido quase 140 milhões neste verão em reforços.

Para o jogador de 22 partidas pela seleção, que vestiu a camisa da Seleção pela última vez no fim de março de 2022, este é, por ora, mais um ponto baixo de sua carreira. E pensar que ela havia começado de forma tão promissora na Europa.

Xavi, antigo maestro do Barça, declarou após encerrar a carreira que Melo lhe trazia lembranças de si mesmo. Lionel Messi também o havia elogiado. De fato, Melo mostrou atuações fortes no começo na Espanha. Mas elas se tornaram cada vez mais raras. As lesões se acumularam, assim como os rumores sobre uma vida privada pouco profissional. Ao que parece, ele não era avesso justamente às festas organizadas por Neymar.

Getty Images

Arthur Melo ficou muito tempo lesionado no Liverpool

Ainda assim, Melo não queria deixar o Barça quando ocorreu a questionável troca com Pjanic. Em Turim, ele quase não se firmou, e uma condição de titular esteve muito distante também por causa das inúmeras lesões.

Após dois anos, Melo estava com 26, e o Liverpool reagiu às ausências de Thiago e Alex Oxlade-Chamberlain e o contratou pouco antes do fim da janela por uma taxa de empréstimo de 4,5 milhões de euros, apesar de ele estar em defasagem física. A opção de compra era de 37,5 milhões. Rapidamente veio uma lesão na coxa, incluindo cirurgia posterior. Melo ficou quase cinco meses fora.

Depois do retorno, ele estava cheio de vontade. "Estou ansioso para mostrar essa nova versão de Arthur", disse em entrevista à GOAL em maio de 2023. "Estou animado com o futuro. Nesta temporada, sofri, tive alguns momentos difíceis, mas isso me deu a bagagem para a próxima temporada."

Getty Images

Arthur Melo: regular em Florença, apenas 150 dias no Girona

Ela o levou a Florença, e ali de fato as coisas andaram consideravelmente melhor. Melo enfim se manteve estável e fez 48 partidas (32 como titular). Ainda assim, a Viola deixou passar a possibilidade de comprá-lo por 20 milhões.

Depois, voltou a piorar. A Juve não encontrou comprador para Melo na janela de transferências de verão, e, após meses sem ritmo de jogo, o Girona apareceu no inverno. Melo ficou 150 dias e disputou 15 partidas, sendo que fez dois terços delas como titular.

Getty Images

O que a Juventus de Turim planeja com Arthur Melo?

Mais recentemente, no Gremio, ele voltou a convencer com regularidade. Em 17 de 23 jogos, Melo esteve na formação inicial e em várias ocasiões usou a braçadeira de capitão. O Gremio venceu o campeonato estadual do Rio Grande do Sul. Não foram poucos os que chegaram até a pedir sua convocação para a Copa do Mundo pela seleção, com a qual ele havia vencido a Copa América em 2019.

No fim das contas, a trajetória de Melo já soa há muito tempo como um épico mal-entendido feito de grandes expectativas, muito azar com lesões e tática contábil. Acima de tudo, fica a pergunta sobre o que a Juventus ainda pretende alcançar com ele. O capítulo se transformou em um exemplo emblemático de planejamento equivocado de elenco e finanças. O fato de a Juve ainda preferir mantê-lo na folha salarial a fazer concessões econômicas coloca a cereja no topo do bolo.

Arthur Melo: visão geral de sua carreira profissional