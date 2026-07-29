Por que a Inglaterra de Thomas Tuchel ficou aquém na Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Inglaterra entrou no torneio como uma das favoritas a ir até o fim, e as expectativas eram compreensivelmente altíssimas após a contratação de Thomas Tuchel, apontado como um dos melhores treinadores de mata-mata, mas ficou aquém apesar do imenso talento à sua disposição.

A Inglaterra não correspondeu às expectativas na Copa do Mundo de 2026 da FIFA ao ser eliminada na semifinal pela Argentina, que acabou terminando como vice-campeã. Agora que a euforia da Copa do Mundo diminuiu um pouco, este texto busca destacar alguns fatores-chave por trás do fracasso da Inglaterra.

Abordagem com prioridade para o jogador vs. prioridade para o sistema

Thomas Tuchel inicialmente levantou algumas sobrancelhas quando optou por deixar de fora jogadores como Palmer, Foden e Trent Alexander-Arnold, considerados talentos geracionais, em favor do que muitos torcedores viram como jogadores inferiores ocupando seus lugares.

As escolhas de Tuchel sugeriam uma preferência pelo encaixe tático em vez de acomodar o maior número possível de estrelas criativas. Ele privilegiou pontas mais diretos, como Saka, Rashford, Gordon e Madueke, que têm inclinação mais natural para dar amplitude e alongar o campo, criando assim espaço por dentro para nomes como Kane, Bellingham e Rogers causarem estragos.

Essa ideia fazia sentido na teoria, mas, ao longo do torneio, a Inglaterra frequentemente encontrou dificuldades diante de defesas compactas que conseguiam igualá-la taticamente, e precisou de um pouco de brilho e imaginação que teriam tornado as coisas muito mais fáceis.

A Inglaterra teve dificuldades para controlar os maiores momentos

O meio-campo da Inglaterra, formado por Rice e Elliot Anderson, muitas vezes teve dificuldades para manter a posse e fazer a bola progredir em nível de elite, e isso não chegou a ser uma surpresa por causa de seus perfis naturais e de seu comportamento com a bola.

A escolha de Tuchel para o meio-campo pendeu para jogadores que ofereciam intensidade na pressão, força física nas corridas e dedicação defensiva, o que significava a falta de atletas capazes de receber entrelinhas com consistência, escapar da pressão e controlar a posse contra adversários de elite.

No futebol de mata-mata, as vantagens atléticas tendem a diminuir porque as margens são muito pequenas. Qualidade técnica e tomada de decisão passam a ter mais valor. O controle do meio-campo da Inglaterra ficou atrás de equipes como Espanha e Argentina, que dependiam fortemente de jogadores tecnicamente seguros para dominar a posse e administrar momentos de alta pressão.

A característica definidora da Inglaterra de Tuchel não foi a falta de talento para reproduzir o que equipes como Espanha e Argentina conseguiam fazer, mas o tipo de talento que foi priorizado. As escolhas de Tuchel, da defesa ao ataque, favoreceram de forma consistente o atletismo, a intensidade e a confiabilidade defensiva em detrimento da segurança técnica com a bola. Embora essas qualidades sejam inestimáveis, Copas do Mundo muitas vezes são vencidas por times que conseguem controlar o ritmo do jogo sob imensa pressão.

A Inglaterra tinha corredores, ladrões de bola e pressionadores de alta energia por todo o campo, mas com frequência faltavam jogadores em número suficiente capazes de receber sob pressão, manipular o espaço com o primeiro toque e ditar o ritmo quando as partidas ficavam frenéticas. Contra os adversários mais fortes do torneio, esse desequilíbrio ficou cada vez mais evidente e acabou sendo exposto.

Conclusão

A campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 será lembrada, no fim das contas, como mais uma oportunidade desperdiçada. Apesar de contar com um dos elencos mais talentosos do torneio e de ter nomeado um dos táticos mais respeitados da Europa, em Thomas Tuchel, a Inglaterra mais uma vez ficou aquém de levantar o maior prêmio do futebol.

Embora muitos apontem para erros individuais ou detalhes mínimos, as deficiências da Inglaterra tinham raízes em problemas táticos mais profundos. De uma identidade ofensiva pouco clara a um perfil de elenco que muitas vezes favorecia o atletismo em vez da segurança técnica, a Inglaterra teve dificuldades para controlar partidas com consistência contra adversários de elite.

Esta análise explora os dois maiores motivos por trás do fracasso da Inglaterra e examina por que uma equipe abençoada com talento de nível mundial nunca realizou totalmente seu potencial quando mais importava.