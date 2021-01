Por que a Globo não vai passar Palmeiras x Santos, pela final da Libertadores?

Emissora rescindiu contrato de transmissão após a pandemia do coronavírus; SBT fechou acordo até 2022

A grande final da 2020, que será disputada entre Palmeiras e Santos no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da Fox Sports, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A TV Globo foi nos últimos anos o principal canal de transmissão do torneio, mas surpreendeu ao rescindir o contrato da Libertadores que iria até 2022. O canal tinha um contrato em que pagava US$ 60 milhões por temporada para a Conmebol.

Mais times

O acordo incluía jogos na TV aberta e por assinatura, no SporTV. No entanto, com a quarentena e a crise causada pela pandemia, a emissora tentou renegociar os valores, mas não conseguiu e abriu espaço para o SBT, que fechou com a entidade sul-americana para transmitir o torneio na TV aberta até 2022.

Desta forma, o SBT fará uma cobertura completa da grande decisão, tendo Téo José como narrador, além dos comentários de Mauro Beting e Jorginho.