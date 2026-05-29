Por que a final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal será disputada bem cedo e em um horário incomum

O Paris Saint-Germain e o Arsenal vão decidir, neste sábado à tarde, quem levará o troféu da Liga dos Campeões. A Puskás Aréna, em Budapeste, será o palco da final às 18h. Mas por que a final começa tão cedo?

A decisão de antecipar a final da Liga dos Campeões já havia sido tomada em agosto pela UEFA. A federação de futebol acredita que isso melhoraria a experiência geral do jogo para torcedores, times e cidades-sede, otimizando a logística.

Além disso, a experiência ideal para os torcedores que viajam para assistir ao jogo também foi priorizada na decisão. Assim, os torcedores poderiam utilizar o transporte público com mais facilidade nesse horário, e haveria mais espaço para comemorações após o término da final.

“Com essa mudança, colocamos a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento”, explica o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

“A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol e o novo horário de início a torna ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos.”

“Embora o horário de início às 21h se encaixe bem nos jogos durante a semana, um pontapé inicial mais cedo no sábado significa uma experiência melhor para os torcedores”, continua Ceferin. “Isso oferece aos torcedores a oportunidade de passar o resto da noite com amigos e familiares para comemorar a festa ou superar a decepção.”

Aliás, não é a primeira vez que o horário da final da Liga dos Campeões muda. Até 2009, a final era sempre disputada às quartas-feiras.