Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Por que a “FIFA” proíbe os árbitros ingleses de apitarem partidas da Argentina?

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Noruega
England
EUA
Argentina
Suíça

Motivos não esportivos

Reportagens da imprensa revelaram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) está proibindo os árbitros ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor de apitar qualquer partida da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, em uma decisão cujos motivos vão além de considerações técnicas e se remetem a razões políticas relacionadas à Guerra das Malvinas de 1982.

O site especializado “The Athletic” confirmou que essa proibição não é apenas uma medida preventiva para garantir a imparcialidade, mas reflete uma ferida histórica que permanece aberta entre a Argentina e o Reino Unido desde o conflito que eclodiu entre os dois países pelas ilhas localizadas no sul do Oceano Atlântico, entre 2 de abril e 14 de junho de 1982.

Embora as partidas da seleção argentina nesta edição da Copa do Mundo tenham sido apitadas por equipes de arbitragem de várias nacionalidades — incluindo poloneses, egípcios, romenos, canadenses e até franceses, o apito inglês nunca foi ouvido nas proximidades de Lionel Messi e seus companheiros, em um fenômeno notável que revela a influência de fatores políticos nas decisões da “FIFA” quanto à nomeação dos árbitros.

Oliver e Taylor são considerados os árbitros britânicos de maior destaque na competição; Oliver já apitou sete partidas até o momento, mais do que qualquer outro árbitro britânico na história da Copa do Mundo, e acompanhará de perto a partida entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira, em um jogo que pode ser o último dele no torneio.

E se a Inglaterra conseguir passar pela Noruega no próximo sábado, Oliver e Taylor não estarão qualificados para apitar nenhuma das partidas das semifinais, já que a FIFA proíbe os árbitros de apitar jogos de suas seleções nacionais para garantir a imparcialidade; caso a Argentina também se classifique para essa fase, eles serão impedidos de apitar os jogos dela também.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Suíça crest
Suíça
SUÍ

As raízes dessa proibição remontam ao ódio e ao ressentimento mútuos entre os dois países desde a Guerra das Malvinas, já que a Argentina continua reivindicando a soberania sobre o arquipélago que herdou da Espanha após sua independência e que foi ocupado pela Grã-Bretanha em 1833, o que ficou claramente evidente na partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, que testemunhou o “gol do século” de Diego Maradona.

Maradona disse em sua autobiografia sobre aquela partida: “Joguei contra a Inglaterra pensando nas Ilhas Malvinas”, em uma declaração que resume a profundidade da ferida política que se transformou em uma batalha futebolística.

As duas seleções se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo, com a Inglaterra vencendo três delas (1962, 1966 e 2002), enquanto a Argentina venceu duas vezes (1986 e 1998 nos pênaltis). Caso ambas vençam suas partidas das quartas de final, elas se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, em Atlanta.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google