Reportagens da imprensa revelaram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) está proibindo os árbitros ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor de apitar qualquer partida da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, em uma decisão cujos motivos vão além de considerações técnicas e se remetem a razões políticas relacionadas à Guerra das Malvinas de 1982.

O site especializado “The Athletic” confirmou que essa proibição não é apenas uma medida preventiva para garantir a imparcialidade, mas reflete uma ferida histórica que permanece aberta entre a Argentina e o Reino Unido desde o conflito que eclodiu entre os dois países pelas ilhas localizadas no sul do Oceano Atlântico, entre 2 de abril e 14 de junho de 1982.

Embora as partidas da seleção argentina nesta edição da Copa do Mundo tenham sido apitadas por equipes de arbitragem de várias nacionalidades — incluindo poloneses, egípcios, romenos, canadenses e até franceses, o apito inglês nunca foi ouvido nas proximidades de Lionel Messi e seus companheiros, em um fenômeno notável que revela a influência de fatores políticos nas decisões da “FIFA” quanto à nomeação dos árbitros.

Oliver e Taylor são considerados os árbitros britânicos de maior destaque na competição; Oliver já apitou sete partidas até o momento, mais do que qualquer outro árbitro britânico na história da Copa do Mundo, e acompanhará de perto a partida entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira, em um jogo que pode ser o último dele no torneio.

E se a Inglaterra conseguir passar pela Noruega no próximo sábado, Oliver e Taylor não estarão qualificados para apitar nenhuma das partidas das semifinais, já que a FIFA proíbe os árbitros de apitar jogos de suas seleções nacionais para garantir a imparcialidade; caso a Argentina também se classifique para essa fase, eles serão impedidos de apitar os jogos dela também.

As raízes dessa proibição remontam ao ódio e ao ressentimento mútuos entre os dois países desde a Guerra das Malvinas, já que a Argentina continua reivindicando a soberania sobre o arquipélago que herdou da Espanha após sua independência e que foi ocupado pela Grã-Bretanha em 1833, o que ficou claramente evidente na partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, que testemunhou o “gol do século” de Diego Maradona.

Maradona disse em sua autobiografia sobre aquela partida: “Joguei contra a Inglaterra pensando nas Ilhas Malvinas”, em uma declaração que resume a profundidade da ferida política que se transformou em uma batalha futebolística.

As duas seleções se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo, com a Inglaterra vencendo três delas (1962, 1966 e 2002), enquanto a Argentina venceu duas vezes (1986 e 1998 nos pênaltis). Caso ambas vençam suas partidas das quartas de final, elas se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, em Atlanta.