“Por que a Fifa mudou sua prática?”... Grande indignação na França após a nomeação do árbitro para a partida contra o Marrocos

A nomeação de uma equipe de arbitragem inteiramente argentina para apitar o confronto entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou uma onda de polêmica nos meios de comunicação franceses, em meio a questionamentos sobre a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A FIFA anunciou que a partida ficará a cargo do árbitro argentino Facundo Tiu, auxiliado por uma equipe totalmente argentina, incluindo os árbitros assistentes, o quarto árbitro e o árbitro de vídeo (VAR) — uma decisão que a mídia francesa descreveu como incomum em comparação com o que ocorreu na maioria das partidas do torneio.

Segundo o jornal espanhol “AS”, a rede RMC Sport manifestou surpresa com a decisão e iniciou sua reportagem com uma crítica contundente, considerando que a “FIFA” abriu espaço para muitas dúvidas ao nomear uma equipe de arbitragem de uma única nacionalidade para conduzir uma partida dessa importância.

A mídia francesa destacou que a FIFA costuma, na maioria das partidas do torneio, designar um árbitro de campo de um país, enquanto o quarto árbitro ou o árbitro de vídeo é de nacionalidade diferente — o que não ocorreu neste confronto.

A decisão intensificou a polêmica devido à relação esportiva tensa entre a França e a Argentina desde a final da Copa do Mundo de 2022, que terminou com a conquista do terceiro título pela seleção argentina após uma das partidas mais emocionantes da história do torneio.

A reportagem destacou que a torcida francesa não vê com bons olhos a presença de um árbitro argentino para apitar a partida de sua seleção, especialmente porque ambas as equipes são consideradas entre as principais candidatas ao título.

A rede francesa lembrou que a própria Argentina manifestou sua oposição antes do confronto contra o Egito nas oitavas de final, depois que a “FIFA” designou o árbitro francês François Litxer para apitar a partida, o que alguns consideraram, na época, uma decisão polêmica, antes que a nomeação do árbitro argentino para a partida entre França e Marrocos intensificasse o debate sobre os critérios de seleção dos árbitros nas fases eliminatórias.

Espera-se que esta seja a primeira partida que Facundo Tiu apitará pela seleção francesa em nível internacional, em um teste arbitral que está atraindo grande atenção devido à delicadeza do confronto e à polêmica que antecedeu seu início.