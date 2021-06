Por que a Colômbia protesta na Conmebol por derrota para o Brasil?

A jogada em que o árbitro Nestor Pitana se envolveu no primeiro gol do Brasil ainda é motivo de polêmica no país

A derrota da Colômbia para o Brasil pela Copa América continua causando repercussões, e quase todas apontam para uma grande polêmica após a ação em que o árbitro Nestor Pitana tocou na bola, mas deu continuidade ao lance que levou ao gol de empate do Brasil.

O jogo ficou paralizado por alguns minutos enquanto o VAR checava o lance. No gramado do Estádio Nilton Santos, Pitana foi pressionado pelos jogadores colombianos que não se conformavam com a marcação do gol.

Embora não possa mais alterar o placar do jogo, a Federação Colombiana de Futebol informou que enviou à Conmebol uma nota de protesto contra a atuação do juiz e do VAR, que, após revisar o ocorrido, validou o gol.

No comunicado oficial, a federação informa que "apresentou uma nota de protesto contra a arbitragem durante a partida de 23 de junho da Conmebol Copa América 2021, perante a maior organização sul-americana de futebol."

“O VAR chegou a indicar ao árbitro que o passe do jogador brasileiro que tocou no árbitro ia ser recebido por um colombiano. Porém, o juiz principal e os árbitros do VAR decidiram omitir a aplicação das regras do jogo, afetando diretamente o resultado da partida ", diz o comunicado.

A federação solicitou a suspensão imediata dos árbitros envolvidos, exigindo o mesmo procedimento que aconteceu com dois árbitros colombianos após um erro na partida entre Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias.

Logo após a partida em seu site, a Conmbol rebateu a situação mostrando que, embora a bola tocasse em Pitana, ele permitiu que o jogo continuasse, tomando uma decisão de acordo com as regras. A bola não foi direto para o gol e não mudou a trajetória do passe, nem deu início a um ataque promissor, segundo a entidade.

O meia colombiano Juan Cuadrado publicou nas redes sociais a sua insatisfação com o desempenho do árbitro argentino, embora também tenha valorizado o trabalho de sua equipe que esteve perto de vencer a partida.

Em sua conta no Twitter, o jogador da Juventus publicou um trecho do regulamento que fala sobre as situação em que a bola bate em um membro da arbitragem.

"Não é que eu seja um perdedor ruim, mas as regras são as regras", escreveu ele, em referência ao fato de que Pitana deveria parar o jogo e continuar com bola ao chão.

No es que sea mal perdedor pero las reglas son las reglas pic.twitter.com/kFlb6wIdlS — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 24, 2021

"Trabalho, esforço, disciplina estão manchados por um erro, orgulho da minha equipe e confio em Deus que amanhã será melhor", disse Cuadrado em sua conta no Instagram.