Por que a bola da final da Liga dos Campeões 2020/21 é especial?

Edição especial comemora 20 anos do modelo na competição europeia e conta com homenagens a finais histórias

Principal torneio de clubes do mundo, a UEFA Champions League é também lembrada por suas marcas registradas. Seja o épico hino executado antes das partidas, a identidade visual memorável ou a sua bola oficial, estampada com as estrelas do logo da competição.

Para a final da temporada 2020/21 do campeonato europeu, a bola receberá uma versão ainda mais especial, que celebra o 20º ano do design exclusivo da Liga dos Campeões. Com tons de preto e prata, a bola tem um visual bastante diferente dos modelos passados, que contavam com cores mais berrantes, como laranja e azul.

Outro detalhe interessante são as marcas espalhadas pelos “gomos” da bola, que remete a finais de temporadas passadas. É possível ler “2001 Milan”, “2002 Glasgow”, “2009 Roma”, “2019 Madrid” e outras pequenas marcas relembrando as decisões da competição, além do destaque para Istambul 2021, capital da Turquia que será sede da grande final neste ano.

Sem jogos desde o início de dezembro passado, a Champions League retoma suas atividades nesta terça (16), com a abertura das oitavas de final, onde 16 equipes se enfrentam para avançar até as quartas de final. Entre os favoritos, Liverpool, Manchester City, e os finalistas da última temporada, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

A grande final está agendada para o dia 29 de maio, um sábado, no Estádio Olímpico de Istambul. A capital turca havia sido planejada originalmente para receber a final de 2020, mas houve uma mudança de planos por conta da pandemia da Covid-19. Palco original de 2021, São Petersburgo será sede do evento em 2022.