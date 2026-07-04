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Por que a Argentina não recebeu um pênalti, apesar da mão do zagueiro de Cabo Verde?

Argentina x Cabo Verde
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Cabo Verde
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Cabo Verde
EUA

O que diz a lei nesse caso?

A não marcação de um pênalti a favor da seleção argentina durante o confronto contra Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou grande polêmica, depois que a bola bateu na mão de um zagueiro da seleção africana dentro da grande área.

A seleção argentina conquistou com muita dificuldade a classificação contra Cabo Verde em uma partida que se estendeu por duas prorrogações, sendo decidida pelo “Tango” com o placar de 3 a 2, e enfrentará a seleção do Egito na próxima terça-feira nas oitavas de final.

No final do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1, um cruzamento bateu na mão do zagueiro Roberto López dentro da área, mas o árbitro não marcou pênalti a favor dos atuais campeões.

Por sua vez, a rede Archivo VAR, especializada na análise de decisões arbitrais, confirmou que a decisão do árbitro de não marcar a falta foi correta, explicando que o toque com a mão não é punível de acordo com as regras do jogo.

A rede explicou que López conseguiu, primeiro, afastar a bola com a cabeça, antes que ela ricocheteasse diretamente em seu braço, o que torna o toque com a mão não punível, pois ocorreu como resultado do ricochete direto da bola em seu corpo, sem que houvesse ação intencional.

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Egito
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Acrescentou ainda que a situação teria exigido a marcação de um pênalti se não tivesse sido precedida pelo desvio com a cabeça, já que a posição do braço naquele momento seria considerada passível de punição de acordo com a interpretação da regra sobre toque de mão.

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