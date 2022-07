Por quanto tempo Alexia Putellas desfalca Barcelona e seleção da Espanha por lesão?

A jogadora do Barcelona sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior; Ela passou por cirurgia e ficará de fora por 10 a 12 meses.

Péssima notícia para a seleção espanhola feminina de futebol, com Alexia Putellas se lesionando três dias antes da estreia da seleção na Eurocopa.

A competição teve início no último dia 6 de julho, com a seleção espanhola tendo o desfalque de sua principal jogadora.

Por quanto tempo Alexia Putellas ficará de fora dos gramados?

A lesão de Putellas foi anunciada no Twitter da seleção espanhola, na manhã do dia 5 de julho, três dias antes da seleção espanhola estrear na Eurocopa, contra a Finlândia.

Antes de saber a verdadeira extensão da lesão, as versões mais otimistas indicavam que uma entorse poderia exigir entre duas e três semanas de recuperação , com a final da competição sendo disputada em 31 de julho. Os mais pessimistas falavam em três semanas ou um mês de recuperação.

Porém, após a realização de exames médicos a pior notícia foi confirmada: Alexia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Assim, não foi o jogo contra a Finlândia e sua presença no torneio europeu foi descartada, com Putellas tendo que ficar de fora até meados de 2023.

"Os exames realizados na jogadora espanhola na tarde desta terça-feira, 5 de julho de 2022, no hospital do Rei Eduardo VII em Londres, confirmaram que a capitã da Seleção Espanhola Feminina sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em seu joelho esquerdo", confirmou o boletim médico da Seleção.

A declaração de Alexia após confirmar sua lesão

"Não sei como começar a escrever essas linhas. Olho para a foto e vejo a rapidez com que tudo pode mudar num apoio ou num segundo, mas a primeira coisa que esta situação me confirmou é o verdadeiro e puro amor que sinto por este esporte. Eu poderia culpá-lo por agora, por que um dia antes do início do Campeonato Europeu que eu estava ansioso e trabalhando por tanto tempo, mas não o faço. Sinto que sou privilegiada há muito tempo. Só tenho a agradecer por toda aquela felicidade diária que é tão difícil para qualquer um alcançar. Eu percebi isso há muito tempo e posso dizer que gostei até hoje.

Agora começa uma nova etapa. Desde que me lembro, nunca fiquei mais de 5 dias sem tocar uma bola, treinar ou competir. Foi e é minha paixão e esse processo será um grande desafio, mas estou confiante que vou me recuperar, voltar aos trilhos e terminar o que comecei.

Sem dúvida, serei mais uma torcedora por um tempo e vou viver, gritar e vibrar a cada momento das arquibancadas.

Companheiras, estou com vocês e com total confiança. Eu sei o que você é capaz de fazer todos os dias e quão poderoso você é. Acredite já para isso.

Eu absolutamente aprecio todas as mensagens e detalhes que recebi. Muito obrigado de coração.

Nos vemos pronto.

Um abraço"

Cirurgia realizada com sucesso

Através de suas redes sociais, o Barcelona informou no dia 12 de julho que Alexia passou por uma cirurgia no joelho. O clube informou que Putellas foi operada com sucesso e que sua recuperação levaria entre 10 e 12 meses.

No entanto, pouco tempo depois, na mesma terça-feira, o Barça apagou o comunicado, e emitiu um novo relatório médico no qual omitiam o número de meses em que Alexia estaria fora.