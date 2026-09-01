O Borussia Dortmund conseguiu chegar a um acordo com o Arsenal por um empréstimo de Ethan Nwaneri até o fim da temporada. O clube do Ruhr anunciou isso na quarta-feira.Segundo informações, o BVB pagará por isso um pacote total de cinco milhões de euros, incluindo o salário.

"Com o empréstimo de Ethan, conseguimos contratar um meio-campista muito talentoso e tecnicamente extremamente refinado. Com a ausência mais longa de Giannis Konstantelias, era importante para nós reforçar novamente o nosso elenco a curto prazo. Para nós, a contratação de Ethan foi agora a melhor solução possível do ponto de vista esportivo. Estamos felizes por termos conseguido concretizar isso pouco antes do fim da janela de transferências", explicou o diretor-geral esportivo Lars Ricken.

Antes, circulavam relatos de que os aurinegros queriam, na verdade, buscar reforços na Polônia, no Zaglebie Lubin, e contratar o jogador da seleção sub-21 Marcel Regula. Não é um nome desconhecido na Bundesliga, afinal, o jogador de 19 anos era considerado o candidato desejado do Colônia no caso de uma transferência de Said El Mala para Dortmund.

Regula teria custado supostamente até dez milhões de euros. No entanto, os responsáveis em torno do diretor esportivo Ole Book e do diretor-geral esportivo deixaram de lado uma transferência em definitivo. Pelo menos por enquanto. O jornalista esportivo polonês Mateusz Borek, porém, afirma que o BVB continua querendo observar Regula. No entanto, o jogador ofensivo também estaria na lista de Burnley e Feyenoord Rotterdam.

Nwaneri escreve história na Premier League pelo Arsenal

Enquanto isso, pesaram a favor de Nwaneri, por um lado, o pacote total mais barato, a experiência no mais alto nível e o fato de não haver qualquer acordo de compra com os Gunners. O jogador de 19 anos retornará ao Arsenal após a temporada, e Konstantelias retomará seu lugar no time titular do BVB após a recuperação completa.

Nwaneri já foi ligado a uma transferência para Dortmund outras vezes. Já na última janela de verão, os aurinegros teriam sondado o Arsenal, mas naquela ocasião Nwaneri renovou seu contrato em Londres até 2030 e foi emprestado imediatamente ao Olympique de Marselha.

O meia ofensivo central é considerado extremamente talentoso e, apesar da pouca idade, já soma 51 jogos oficiais (10 gols, 2 assistências) pelo atual campeão inglês. Quando, há quase exatamente quatro anos, com apenas 15 anos e 181 dias, fez sua estreia na Premier League na 8ª rodada contra o Brentford pouco antes do fim, ele chegou até a estabelecer um recorde como o jogador mais jovem da história da liga, que continua válido até hoje.

Em Marselha, Nwaneri inicialmente até se saiu de forma razoável, marcando seu primeiro gol logo na estreia. No entanto, especialmente a reta final da temporada foi extremamente insatisfatória para Nwaneri e provavelmente também para o Arsenal. A partir do início de abril, o adolescente esteve em campo apenas mais uma vez, e então por apenas meia hora. Nos últimos quatro jogos da temporada, ficou no banco durante os 90 minutos.

Getty Images

Nwaneri entra imediatamente no time titular do BVB?

No BVB, Nwaneri já poderá fazer sua estreia no próximo fim de semana, na visita à TSG Hoffenheim, talvez até começando como titular. Além de Konstantelias, lesionado há longo prazo, Samuele Inacio também ficará fora. A joia recebeu cartão vermelho pouco depois de entrar em campo na estreia da Bundesliga contra o HSV após uma falta dura e desfalcará os próximos dois jogos da liga por suspensão.

O atualmente azarado reserva permanente Fabio Silva, sobre quem voltaram a circular rumores de transferência neste verão, não é visto pelo técnico Niko Kovac na meia posição ofensiva, mas "apenas" como concorrente ou coadjuvante de Serhou Guirassy, titular absoluto no centro do ataque. Carney Chukwuemeka, que segundo Kovac seria na verdade a melhor alternativa a Konstantelias, volta a ter problemas com seu corpo e não esteve no elenco nos compromissos oficiais até aqui.

Talvez, pelo menos no próximo sábado, Maximilian Beier ocupe a meia posição ao lado de Konstantinos Karetsas. O jogador da seleção alemã havia sido planejado por Kovac, na verdade, para a ala esquerda.