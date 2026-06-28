Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Por posição... Marrocos enfrenta os adversários mais difíceis da Copa do Mundo de 2026

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
Marrocos x Haiti
Haiti
Países Baixos
Marrocos
México
Haiti
EUA

Os Leões do Atlas enfrentam mais um desafio difícil

O Marrocos se prepara para disputar uma das partidas mais importantes das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Holanda, após ter empatado com o Brasil (1 a 1) na primeira rodada da fase de grupos.

A partida reveste-se de especial importância, pois será o segundo confronto na Copa do Mundo de 2026 entre duas seleções que figuram entre as dez primeiras colocadas no ranking mundial da FIFA, após o encontro entre os Leões do Atlas e a Seleção Brasileira.

O Marrocos ocupa a sexta posição no ranking da FIFA, enquanto o Brasil está em quinto e a Holanda em sétimo.

Leia também

Presidente da Federação Austríaca: “Talvez empatemos com a Argélia... e o escândalo de Gijón é coisa do passado”

Um dedo do pé muda tudo... O que a mídia australiana disse sobre o confronto com o Egito?

Copa do Mundo
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
Marrocos crest
Marrocos
MAR

A seleção marroquina se classificou para as oitavas de final, após terminar a fase de grupos do Grupo C em segundo lugar, com 7 pontos, atrás do Brasil, líder do grupo, por diferença de gols.

Por outro lado, a seleção holandesa garantiu a liderança do Grupo 6, após somar 7 pontos com duas vitórias sobre a Suécia e a Tunísia, além de um empate com o Japão.

Publicidade