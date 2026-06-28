Por posição... Marrocos enfrenta os adversários mais difíceis da Copa do Mundo de 2026

O Marrocos se prepara para disputar uma das partidas mais importantes das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Holanda, após ter empatado com o Brasil (1 a 1) na primeira rodada da fase de grupos.

A partida reveste-se de especial importância, pois será o segundo confronto na Copa do Mundo de 2026 entre duas seleções que figuram entre as dez primeiras colocadas no ranking mundial da FIFA, após o encontro entre os Leões do Atlas e a Seleção Brasileira.

O Marrocos ocupa a sexta posição no ranking da FIFA, enquanto o Brasil está em quinto e a Holanda em sétimo.

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A seleção marroquina se classificou para as oitavas de final, após terminar a fase de grupos do Grupo C em segundo lugar, com 7 pontos, atrás do Brasil, líder do grupo, por diferença de gols.

Por outro lado, a seleção holandesa garantiu a liderança do Grupo 6, após somar 7 pontos com duas vitórias sobre a Suécia e a Tunísia, além de um empate com o Japão.