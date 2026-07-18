Por ordem de Vising... O Al-Ittihad desiste de contratar o ex-jogador do Al-Nassr e do Al-Hilal

O clube Al-Ittihad desistiu de fechar a contratação do ex-jogador dos seus dois rivais tradicionais, Al-Nassr e Al-Hilal, com base em uma decisão do seu técnico alemão, Jens Wessing.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Khaled Al-Ghanam, ponta do Al-Ittifaq, chegará ao campo de treinamento da equipe na cidade espanhola de Alicante amanhã, domingo, após o fracasso das negociações para sua transferência para o clube Al-Ittihad.
Os clubes Al-Ittihad e Al-Ittifaq haviam chegado a estágios avançados das negociações para fechar a transferência de Khaled Al-Ghanam, antes que as negociações fossem interrompidas repentinamente.
O jornal saudita esclareceu que o motivo dessa interrupção é o técnico alemão Jens Wessing, que não concedeu à diretoria do Al-Ittihad sua aprovação para a conclusão oficial da negociação.
Além disso, o clube Al-Ittifaq insistiu em receber 10 milhões de dólares para aprovar a transferência de seu ala saudita para o Al-Ittihad, o que impediu a conclusão oficial da transação até o momento.
Espera-se que nas próximas horas a situação seja resolvida oficialmente, seja com a retomada das negociações, seja com o encerramento definitivo da transferência.
O jogador de 25 anos atraiu o interesse de vários clubes após o excelente desempenho que apresentou na última temporada, quando foi o jogador saudita que mais marcou gols na Liga Roshen, com 13 gols.
Al-Ghanam já defendeu vários clubes sauditas, começando pelo Al-Qadisiyah, onde jogou por uma temporada na equipe principal, pelo Al-Nassr, pelo qual atuou por três anos, pelo Al-Fateh e pelo Al-Ittifaq, além do Al-Hilal, pelo qual jogou por empréstimo na temporada anterior à última.