Por ordem de Mourinho: Valverde veste o manto de treinador no Real Madrid

Fede Valverde tornou-se uma extensão do técnico José Mourinho dentro de campo, depois que o jogador uruguaio passou a ser o elo de ligação do qual o treinador português depende para realizar os ajustes táticos durante as duas primeiras rodadas do Campeonato.

De acordo com o jornal espanhol "As", Valverde era o destinatário das instruções de Mourinho quando o técnico queria fazer ajustes táticos na equipe durante as duas partidas, aproximando-se em ambos os confrontos do banco de reservas para receber as orientações de seu treinador e transmiti-las aos companheiros.

E, com sua atuação em uma posição mais recuada, o jogador uruguaio passou a dominar tudo, da defesa ao ataque, além da liderança, e, graças às duas assistências em duas partidas, Valverde tornou-se o alicerce sobre o qual se pode construir o equilíbrio de uma equipe que possui uma linha ofensiva de sonho.

Mourinho foi muito claro na coletiva de imprensa que antecedeu a segunda partida no Campeonato contra a Real Sociedad, quando afirmou: "Não quero que o Fede jogue pela ponta ou na posição de lateral, quero-o como meio-campista".

E foi exatamente isso que aconteceu, já que o jogador com a camisa número 8 do Real Madrid tornou-se peça fundamental na construção do jogo desde o setor de trás, além de assumir, diante da lesão de Tchouaméni, a tarefa de dar segurança defensiva à equipe.

E, com sua atuação no meio-campo ao lado de Bernardo Silva, a parceria entre os dois parece uma opção capaz de conferir ao jogo mais fluidez e de conter os ataques dos adversários.

Extensão de Mourinho

As duas primeiras partidas deixaram claro que as ordens de Mourinho e seus ajustes táticos têm um destinatário específico: em ambos os confrontos, e após o gol de Asensio e o segundo gol de Mbappé, Mourinho chamou Valverde para receber suas instruções e transmiti-las.

E, para um técnico que interfere tanto durante as partidas, a existência desse papel é algo essencial. O treinador português escolheu o portador da braçadeira de capitão para desempenhar essa função, pois quer que seu capitão assuma as responsabilidades da liderança, responsabilidades que foram alvo de críticas por parte da torcida no ano passado.

E parece que essa nova missão, dentro e fora de campo, deixou uma marca profunda no jogador, já que Valverde apareceu nas duas partidas com uma personalidade de líder mais acentuada, com foco defensivo em sua posição como eixo de sustentação da equipe, além de apresentar a energia que sempre o caracterizou.

O treinador português sempre foi conhecido por sua capacidade de extrair a melhor versão dos meio-campistas, e tem no jogador uruguaio um atleta ideal para o seu estilo de jogo.

Sua capacidade de atuar em todas as posições do meio-campo lhe permite formar parceria com Bernardo e desempenhar o papel defensivo fundamental, ou jogar ao lado de Tchouaméni ou Camavinga e ter mais liberdade para se movimentar de um lado para o outro.

Os números o favorecem

Valverde recebeu, em suas duas primeiras partidas, uma nota média de 8 na plataforma FlashScore, além de registrar índices de acerto de 93% e 97% nos passes durante os dois jogos do Campeonato.

Além disso, contra o Espanyol venceu quatro duelos individuais, completou com sucesso três desarmes, e uma de suas finalizações de fora da área acertou a trave.

E, contra a Real Sociedad, Valverde apresentou sua versão mais completa, depois de dar uma assistência, oferecer dois passes decisivos, acertar uma bola ao gol, vencer três duelos individuais e alcançar um índice de acerto de 100% nos desarmes.

Valverde oferece um pouco de tudo, como vem fazendo desde sua chegada a Madri, sendo um dos jogadores favoritos da torcida graças à sua dedicação em cada partida, pois o jogador uruguaio encarna a paixão em todos os seus detalhes.

E agora, após a saída de Carvajal, Valverde herdou a braçadeira de capitão, e cabe a ele provar que aprendeu com os grandes capitães com quem dividiu o vestiário, e que consegue conduzir a nova geração rumo ao sucesso, uma missão da qual o treinador se encarregou desde a sua chegada, pois a presença de Valverde como jogador importante na equipe sempre aproximou o Real Madrid da conquista dos títulos mais importantes.

Mourinho escolheu Valverde para ser a sua extensão dentro de campo, pois, nas duas primeiras partidas do Campeonato, o jogador uruguaio aproximou-se do banco de reservas após os gols do Real Madrid para receber as instruções do técnico. E o treinador português busca reforçar o papel de liderança do seu capitão.



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