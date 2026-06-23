Por ordem de Mourinho... Enzo Fernández tira Bouadi das opções do Real Madrid

A diretoria do Real Madrid tomou uma decisão decisiva nas últimas horas de avançar na contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, para reforçar o meio-campo da equipe na próxima temporada.

A escolha de Fernández (25 anos) ocorreu depois que o clube real constatou a impossibilidade de contratar Oliisi, além de descartar a negociação com Matheus Fernández após uma primeira sondagem, já que o jogador de 21 anos prefere se transferir para o Tottenham, por ver lá uma oportunidade maior de crescimento.

Com base nisso, o clube branco já começou a acionar seus mecanismos para iniciar as negociações com o Chelsea nos próximos dias, apoiado pela vontade firme do jogador, que já informou ao Real Madrid que fará tudo o que estiver ao seu alcance para concretizar a transferência.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Enzo Fernández sempre esteve no topo da lista de prioridades do técnico português José Mourinho, o que ele comunicou à diretoria desde o início.

Embora outras opções tenham sido analisadas, como Matheus Fernandes ou Ayoub Bouadi, que o Real Madrid vem acompanhando há vários meses por meio de Johnny Cavallat, o astro marroquino não se encaixa no perfil de jogadores preferidos por Mourinho devido à sua pouca idade e falta de experiência, já que o técnico deseja contar com um grupo de jogadores experientes e consagrados na elite para que os jovens possam crescer ao lado deles.

Também foi cogitada a opção do meio-campista do Borussia Mönchengladbach, que foi titular pela Alemanha na Copa do Mundo, mas ele enfrentou a mesma avaliação, levando o clube real a tentar atender ao desejo inicial de Mourinho de contratar Enzo Fernández; as outras opções só serão consideradas caso se confirme a impossibilidade de fechar o negócio.

O técnico português vê em Enzo o meio-campista ideal para seu projeto esportivo, devido à sua grande capacidade de cobrir amplas áreas do campo, às suas qualidades de liderança dentro e fora de campo, além de sua habilidade em movimentar a equipe; ele é um meio-campista “box-to-box” de que o time precisa urgentemente.

Esse desejo esbarra no obstáculo da venda de Cocorela pelo Chelsea por 50 milhões de euros, o que ajudou o clube a equilibrar relativamente suas contas financeiras, além da vontade de Xabi Alonso de contar com Enzo. No entanto, o fator decisivo reside na convicção total do jogador de se transferir para o Real Madrid, uma situação que pode se tornar inaceitável para a diretoria do clube londrino.

As estimativas financeiras indicam que essa transação será um negócio na casa dos três dígitos, já que o Chelsea pagou 121 milhões de euros para contratar Enzo no verão de 2022, depois que o clube de Lisboa havia desembolsado 45 milhões de euros para trazer o jogador do River Plate.

Para o Real Madrid, o valor da transação não será inferior a pouco mais de 100 milhões de euros, especialmente porque o jogador tem um contrato de longo prazo que se estende até 2032.

Nesta temporada, Enzo foi multado pelo Chelsea por declarações nas quais demonstrou interesse pelo Real Madrid. Em uma entrevista no YouTube, ele disse: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri, pois me lembra Buenos Aires. Vou morar em Madri; um jogador de futebol mora onde quiser”.

A diretoria do Real Madrid busca concretizar os dois últimos pedidos do técnico José Mourinho o mais rápido possível: a contratação de um meio-campista e de mais um zagueiro. Para garantir a liquidez financeira necessária à contratação de Enzo, o clube conta com a possibilidade de realizar uma venda importante de um dos meio-campistas do elenco atual, já que a dupla de meio-campistas Camavinga e Chouameni tem boa cotação na Premier League.