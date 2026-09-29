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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy
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Por ordem de Inzaghi: treino intenso de elite prepara o Al-Hilal para o clássico contra o Al-Ittihad

S. Inzaghi
Al Hilal
Al Hilal U21
Al-Ittihad
Al Ittihad U21
Campeonato Saudita
Jawwy Elite League U-21
Itália
Arábia Saudita

"O Líder" tem encontro marcado com um confronto de tirar o fôlego contra "Os Tigres"

O italiano Simone Inzaghi, treinador da equipe principal do Al-Hilal, decidiu recorrer ao time sub-21 para se preparar para o aguardado clássico contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad no próximo dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no confronto de destaque da oitava rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Hilal iniciou a preparação para a partida nesta terça-feira, depois de uma longa folga que durou 9 dias completos, durante o atual período de paralisação para as datas Fifa.

O Al-Hilal voltará aos treinos com a presença de alguns jogadores do time sub-21, que disputa a Liga de Elite Joy, a fim de compensar as muitas ausências que a equipe principal enfrenta no momento.

Estão fora do "Az-Zaeem" Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Metaab Al-Harbi, Mohammed Mahzari, Nasser Al-Dawsari, Mohammed Kanno e Sultan Mandash, convocados para a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

Além disso, estão ausentes o marroquino Yassine Bounou, o senegalês Kalidou Koulibaly, o francês Simon Boabri, o holandês Crysencio Summerville, o português Ruben Neves e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, a serviço de suas seleções nacionais durante o atual período de paralisação para as datas Fifa.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de mais uma vitória para se manter na liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com apenas um ponto de vantagem sobre o "Al-Ameed", que aparece na segunda colocação.

Vale lembrar que o time sub-21 do Al-Hilal ocupa a quarta posição na Liga de Elite Joy, com 10 pontos, conquistados em 3 vitórias, um empate e uma derrota, a 3 pontos do Al-Ittihad, que é o líder.

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