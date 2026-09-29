O italiano Simone Inzaghi, treinador da equipe principal do Al-Hilal, decidiu recorrer ao time sub-21 para se preparar para o aguardado clássico contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad no próximo dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no confronto de destaque da oitava rodada da Liga Roshn.
O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Hilal iniciou a preparação para a partida nesta terça-feira, depois de uma longa folga que durou 9 dias completos, durante o atual período de paralisação para as datas Fifa.
O Al-Hilal voltará aos treinos com a presença de alguns jogadores do time sub-21, que disputa a Liga de Elite Joy, a fim de compensar as muitas ausências que a equipe principal enfrenta no momento.
Estão fora do "Az-Zaeem" Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Metaab Al-Harbi, Mohammed Mahzari, Nasser Al-Dawsari, Mohammed Kanno e Sultan Mandash, convocados para a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".
Além disso, estão ausentes o marroquino Yassine Bounou, o senegalês Kalidou Koulibaly, o francês Simon Boabri, o holandês Crysencio Summerville, o português Ruben Neves e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, a serviço de suas seleções nacionais durante o atual período de paralisação para as datas Fifa.
O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de mais uma vitória para se manter na liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com apenas um ponto de vantagem sobre o "Al-Ameed", que aparece na segunda colocação.
Vale lembrar que o time sub-21 do Al-Hilal ocupa a quarta posição na Liga de Elite Joy, com 10 pontos, conquistados em 3 vitórias, um empate e uma derrota, a 3 pontos do Al-Ittihad, que é o líder.