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Os torcedores do clube saudita Al-Hilal terão de completar 20 dias sem ver sua equipe disputar qualquer partida, com base na decisão do italiano Simone Inzaghi, treinador do time principal.

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O Al-Hilal disputou sua última partida no dia 3 de novembro, quando venceu o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 2 a 0, na quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Hilal deveria ter enfrentado o Al-Ettifaq no fim da semana passada, mas a liga da Roshan Saudita adiou integralmente a 13ª rodada, antes da atual data Fifa, após o adiamento da Copa da Ásia 2027.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que Inzaghi rejeitou a ideia de disputar qualquer partida amistosa durante a atual data Fifa, preferindo limitar-se a alguns treinos coletivos nas sessões diárias que começam no próximo sábado no centro esportivo de Al-Majdiya, na capital saudita, Riad.

A decisão do técnico italiano se deu em meio à redução no número de jogadores que a equipe enfrenta no momento, por conta das muitas ausências em seu elenco, seja pela convocação para as seleções nacionais, seja pelas lesões.

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Oito jogadores do Al-Hilal se juntaram à seleção saudita durante sua atual concentração na capital catariana, Doha, sendo eles Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari e Sultan Mandash.

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Além disso, o goleiro Yassine Bounou se juntou à seleção do Marrocos, o zagueiro Kalidou Koulibaly à de Senegal, o zagueiro Yusuf Akçiçek à seleção sub da Turquia, o meio-campista Sergej Milinković-Savić à seleção da Sérvia, o meio-campista Rúben Neves à seleção de Portugal, e o ponta Crysencio Summerville à Holanda.

Além disso, o Al-Hilal conta com três jogadores ausentes por lesão, encabeçados pelo capitão Salem Al-Dawsari e pelo ponta brasileiro Gabriel Martinelli, além do meio-campista francês Simon Boabre.

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Por conta dessa grande redução no elenco, Inzaghi decidiu recorrer aos jogadores do time sub-21 do Al-Hilal, que disputa a Liga Joi Elite, a fim de compensar as ausências que o time principal enfrenta durante a data Fifa.

O time sub-21 do Al-Hilal vem apresentando desempenho mediano na atual temporada da Liga Joi Elite, ocupando a sexta posição na tabela de classificação com 17 pontos, conquistados em 5 vitórias, dois empates e uma única derrota.

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Esta passa a ser a segunda vez que o técnico italiano decide recorrer aos jogadores do time sub-21 do Al-Hilal na atual temporada, depois de tê-lo feito também durante a última data Fifa.

Vale lembrar que a decisão do técnico italiano deixará o Al-Hilal sem nenhuma partida por 20 dias, já que seu próximo jogo será contra o Navbahor, do Uzbequistão, no dia 23 de novembro, no estádio deste último, na quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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O Al-Hilal ocupa a segunda posição no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias e uma única derrota, a 3 pontos do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, líder do grupo.

Em seguida, o Al-Hilal visita o Al-Ettifaq, no estádio deste último em Dammam, no dia 28 de novembro, na 13ª rodada da Liga Roshan Saudita.

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O Al-Hilal lidera a Liga Roshan Saudita no momento com 30 pontos, conquistados em 10 vitórias e uma derrota, dois pontos à frente do Al-Qadsiah e do Al-Nassr, segundo e terceiro colocados, respectivamente.