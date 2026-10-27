Por ordem de Amorim: Milan monitora o futuro de Bruno no Manchester United

O Milan monitora a situação de Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, diante do desejo de Rúben Amorim de reencontrar seu ex-jogador.

Segundo a rede italiana "Calciomercato", a relação entre o meio-campista português e a diretoria do clube se deteriorou, e ele pode buscar uma saída durante a janela de transferências de inverno, em janeiro.

Fernandes ficou no banco de reservas durante a derrota do Manchester United para o Bournemouth em Old Trafford, no início desta semana.

Isso aconteceu depois que o jogador criticou publicamente o clube após a derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões da Europa, apontando que o Manchester United foca demais em suas glórias passadas em vez de olhar para o futuro.

O técnico Michael Carrick, que também vem sofrendo pressão crescente, discordou publicamente das declarações do jogador.

O contrato de Fernandes com o Manchester United vai até junho de 2027, mas as negociações para sua renovação chegaram a um impasse.

O clube tem a opção de estender o contrato por mais um ano, recurso ao qual pode recorrer para evitar a saída do jogador de graça e garantir uma contrapartida financeira com sua venda.

O contrato do jogador também inclui uma cláusula de rescisão de cerca de 65 milhões de euros para clubes estrangeiros, sendo que o atleta de 32 anos recusou propostas financeiras tentadoras da Arábia Saudita durante a última janela de transferências de verão.

O maior obstáculo para o Milan está no salário de Fernandes, que é de 10,2 milhões de euros líquidos por ano, um valor que ultrapassa em muito a capacidade financeira do clube italiano, por isso jogador e clube terão de fazer concessões para que o negócio se torne viável.

Amorim conhece bem as qualidades de Fernandes, depois de ter trabalhado com ele durante sua passagem por Old Trafford.

O treinador acredita que o ex-meio-campista de Udinese e Sampdoria é capaz de brilhar em uma das duas posições de armação ofensiva atrás do atacante, dentro de seu esquema tático que se baseia no 3-4-2-1.