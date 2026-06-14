Por ordem da FIFA... Este idioma está proibido nas coletivas de imprensa da Copa do Mundo!

A Copa do Mundo de 2026 reacendeu um debate que vai muito além do futebol: o debate sobre a comunicação e as barreiras linguísticas em um torneio que se supõe ser global.

As coletivas de imprensa de Vinícius Júnior, Achraf Hakimi e Frenkie de Jong geraram polêmica após a restrição do uso do espanhol por motivos logísticos, segundo o jornal catalão “Sport”.

Um dos jornalistas tentou fazer sua pergunta em espanhol ao astro marroquino Achraf Hakimi, que entende perfeitamente essa língua. Mas o coordenador da coletiva interveio para lembrar que, de acordo com o protocolo adotado no evento, apenas algumas línguas para as quais há serviço de tradução simultânea são permitidas.

Essa situação surpreendeu muitos dos presentes, especialmente porque o próprio Hakimi não tinha qualquer objeção em responder em espanhol. No entanto, ele acabou sendo obrigado a responder em inglês, respeitando as regras.

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A cena se repetiu de forma semelhante na coletiva de Vinícius Júnior: o atacante brasileiro respondeu quando um jornalista lhe fez uma pergunta em inglês e pediu que, se possível, a pergunta fosse feita em espanhol.

Mas o jornalista foi obrigado a continuar em inglês devido às mesmas restrições, e Vinícius acabou respondendo sem grande problema, mas a situação mostrou claramente o constrangimento causado por essas restrições.

O“Sport” acrescentou que esses casos não são isolados, já que Frenkie de Jong, jogador do Barcelona e da seleção holandesa, também não teve permissão para responder em espanhol, apesar de dominá-lo, após anos jogando no clube catalão.

Justificativa da FIFA

A explicação oficial baseia-se em motivos logísticos: a FIFA quer limitar-se às línguas para as quais dispõe de tradução simultânea, com o objetivo de evitar problemas operacionais em grandes coletivas de imprensa.

No entanto, essa decisão foi alvo de críticas por parte de alguns setores da imprensa e da sociedade, que consideram difícil justificar a exclusão do espanhol em uma Copa do Mundo organizada em uma região onde essa língua tem grande peso.

O espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo, é a língua predominante no México, que co-sede o torneio, e tem grande presença nos Estados Unidos. Por isso, alguns consideraram essa restrição uma falta de sensibilidade em relação a uma parte importante do público e da mídia que cobre o torneio, segundo o jornal “Sport”.