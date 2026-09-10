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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Por ordem da Fifa: alteração no regulamento de rescisão de contratos após a crise de Álvarez

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J. Alvarez
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A Fifa cerca as cláusulas abusivas de rescisão de contratos com novas alterações

A partir do início de janeiro do próximo ano, a Federação Internacional de Futebol fará uma alteração no Artigo 17, que regula as cláusulas de rescisão de contratos e o término das relações contratuais. 

Quando a alteração entrar em vigor, as competições terão de adaptar seus contratos a um modelo no qual o valor da rescisão unilateral da relação entre o jogador e o clube seja razoavelmente proporcional às circunstâncias da negociação. O objetivo é impedir que qualquer uma das partes utilize uma quantia exagerada como forma de bloquear efetivamente a saída de um jogador. 

O jornal Sport informou que essa mudança surge após o fracasso de várias negociações por causa do valor elevado das cláusulas de rescisão, ou devido à recusa de alguns clubes em negociar a saída de um jogador que declarou não desejar permanecer no clube, situação que ocorreu neste verão entre Julián Álvarez e o Atlético de Madrid.

O principal objetivo desse novo regulamento é tentar reduzir os conflitos entre clubes e jogadores em casos de rescisão de contratos, algo que aconteceu no processo conhecido como caso Lassana Diarra.

Os representantes dos jogadores manifestaram seu apoio a essa mudança feita pela Federação Internacional de Futebol.

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Até agora, a compensação financeira a ser paga era avaliada caso a caso, sem uma metodologia definida ou critérios claros sobre o valor exato, o que levava a resultados extremamente díspares.

Por essa razão, a Federação Internacional decidiu alterar o artigo, para torná-lo mais transparente, objetivo e previsível, e as duas partes poderão acordar contratualmente o valor da compensação, garantindo dessa forma uma indenização integral pelo dano.

O novo regulamento contempla dois casos: os contratos que incluem cláusula de rescisão e os que não a incluem. Para os contratos que contêm cláusula de rescisão, a compensação será o valor acordado, a menos que esse valor seja claramente exagerado e injusto.

Já o caso dos contratos que não incluem cláusula de rescisão é mais complexo, pois o valor é calculado com base nos seguintes critérios: o valor remanescente do contrato, os salários devidos, o valor dos serviços do jogador, o prejuízo resultante da possibilidade de sua transferência, os custos de sua substituição e quaisquer outros danos comprovados. Ainda assim, em ambos os casos, o jogador e o clube têm direito a receber uma compensação equivalente ao valor remanescente do contrato que foi descumprido.

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