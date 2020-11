Por onde andam os jogadores do Brasil na Copa do Mundo de 2010?

Veja onde estão os membros da equipe de Dunga, que alcançaram as quartas de final

Após rescindir o contrato com o , nesta sexta-feira (29), Ramires estuda se aposentar do futebol.

Seria mais um jogador convocado para a de 2010 a abandonar os gramados.

A Goal te mostra o que os outros membros da campanha que alcançou as quartas de final estão fazendo hoje.

JÚLIO CÉSAR

Foto:Shaun Botterill/AllSport/Getty Images

O goleiro se aposentou em 2018, após assinar um contrato de três meses com o . Tendo se aposentado como ídolo, vem participando de algumas transmissões, como por exemplo na goleada do Bayern sobre o Barcelona por 8 a 2.

DONI

Após deixar o e viver dramas pessoais, o goleiro acertou com o -SP em 2013, mas não chegou a atuar, se aposentando do futebol.

GOMES

Gomes é outro dos convocados de 2010 que abandonou o futebol neste ano. Depois de permanecer no por seis anos, o ídolo decidiu que não iria ficar no clube inglês após o rebaixamento da equipe e resolveu, com 39 anos, se aposentar.

MAICON

Tem jogador de Copa do Mundo e campeão de Liga dos Campeões na 2020: Maicon é o novo lateral do Villa Nova#SérieDnaSérieZ pic.twitter.com/uU142bZOSG — Revista Série Z (@revistaseriez) September 3, 2020

O lateral é um daqueles que permanece na ativa: após jogar a Série A pelo Avaí, vem rodando por equipes menores, como o e, agora, o Villa Nova-MG.

DANIEL ALVES

Titularíssimo no e ainda sendo convocado - as vezes - para a seleção brasileira, Daniel Alves vem sendo o protagonista (nas horas boas e ruins) do Tricolor de Fernando Diniz e briga para conquistar títulos com o seu clube do coração.

LÚCIO

Após rodar pelo Distrito Federal, jogando por Gama e , o zagueiro, com 41 anos, anunciou a sua aposentadoria em janeiro de 2020. Assim, o veterano da conquista de 2002 é outro que já está aposentado.

JUAN

Ídolo do Flamengo, Juan é outro que retornou ao clube do coração antes de se aposentar, em 2019, na primeira rodada do Brasileirão, em vitória por 3 a 1 do sobre o . Agora, o ex-defensor, aposentado, faz parte da comissão técnica do clube carioca.

LUISÃO

Após ficar 15 anos no e se tornar um dos maiores ídolos da história do clube, Luisão se aposentou em 2018. Atualmente, é diretor técnico dos Encarnados.

THIAGO SILVA

Thiago Silva é outro daqueles que ainda está na ativa: tendo participado também das Copas de 2014 e 2018, o defensor ainda é um dos melhores do mundo, recém-contratado pelo Chelsea e titular dos Blues.

GILBERTO

Porque o quadrado mágico não deu certo, e o perdeu a Copa de 2006?



O ex-lateral Gilberto deu alguns motivos para a Seleção de estrelas ter falhado! pic.twitter.com/aDRegoCnCd — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) October 12, 2019

Jogador mais velho a ser convocado para a Copa, Gilberto já havia retornado ao Brasil e estava no Cruzeiro. O lateral se aposentou pouco tempo depois, em 2014, após ser contratado para supervisionar a base do Araxá. Desde então, vem trabalhando como coordenador técnico e chegou a ser sondado como dirigente do Tupi.

GILBERTO SILVA

Em 2016, três anos depois de pendurar as chuteiras, Gilberto Silva se tornou dirigente de futebol no Panathinaikos, time em que jogou por dois anos, entre 2008 e 2010. Hoje, ele é empresário de jogadores, entre eles o volante Fred, hoje no .

MICHEL BASTOS

Após retornar ao Brasil, passou por São Paulo, Palmeiras e Sport, antes de acertar com o , para a disputa da , em 2019. Só jogou três partidas pelo Coelho, porém, e decidiu pendurar as chuteiras.

FELIPE MELO

Um dos jogadores mais polêmicos daquela seleção, Felipe Melo ainda está na ativa, jogando pelo Palmeiras, tanto como zagueiro, com Vanderlei Luxemburgo, tanto como volante. Atualmente, está lesionado, mas deve continuar como um dos principais atletas do .

JOSUÉ

Campeão da Libertadores em 2005 como o São Paulo, Josué teve tempo de conquistar a segunda taça da América do Sul, agora pelo . Após sua passagem de sucessso pelo , abandonou a carreira. Agora, é agente de jogadores, incluindo o volante Léo Sena.

ELANO

Aposentado desde 2016, após a quarta passagem pelo , Elano se tornou treinador de futebol. Saiu brigado do , após conflitos com a diretoria, mas teve passagem de sucesso pela Inter de Limeira. Com o , porém, em 2020, passou por apuros e foi demitido na zona do rebaixamento.

RAMIRES

Jogador mais jovem a ser convocado, com apenas 23 anos, Ramires acaba de rescindir contrato com o Palmeiras, após passagem aquém das expectativas pelo Verdão. Segundo informações do repórter Bruno Andrade, já pensa em um possível aposentadoria.

KLÉBERSON

Veterano da conquista de 2002, Kléberson é outro que já está aposentado, após passagem por Flamengo, e . Atualmente é treinador do sub-12 do , dos .

KAKÁ

Último jogador brasileiro a ser eleito melhor do mundo pela Fifa, Kaká já sofria com lesões em 2010, mas ainda assim foi presença importante naquela Copa. Após passagem curta pelo São Paulo, passou três anos no e se aposentou em 2017. Com presença ativa nas redes, tem papel importante em seus projetos sociais.

JÚLIO BAPTISTA

O atacante é outro que já está aposentado do futebol: teve passagens por clubes como Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro, Orlando City, junto de Kaká, e o CFR Cluj, mas pendurou as chuteiras em 2019. Agora, trabalha nas categorias de base do Real , equipe comandada por Ronaldo.

ROBINHO

Ainda na ativa, o atacante chegou a ser anunciado pelo Santos, em 2020, mas teve o acordo para sua contratação suspenso, já que responde - em segunda instância - por um processo de estupro na justiça italiana.

LUÍS FABIANO

Camisa nove da seleção, Luís Fabiano voltou ao Brasil, brilhou novamente no São Paulo e passou pelo . Tentou se reabilitar na para 2020, mas não conseguiu jogar. Revelou em entrevista que pode reforçar o Tricolor e está conversando com o candidato a presidência do clube, Julio Casares, para fazer um período de testes em 2021, antes da disputa do .

NILMAR

Já sofrendo com lesões, Nilmar nunca conseguiu ser o mesmo e rodou por equipes do mundo árabe, bem como e Santos. Em entrevistas, vem detalhando sua luta contra a depressão, que lhe afetou nos últimos anos de carreira.

GRAFITE

Após a Copa, Grafite rodou pelo mundo árabe, mas se consagrou, novamente, no , clube pelo qual começou a carreira e retornou, para encerrá-la. Atualmente, é comentarista da TV Globo, com participações, principalmente, no SporTV e no Premiere.

DUNGA

Demitido após a Copa, Dunga continuou na carreira de treinador, tendo, inclusive, outra passagem pela seleção brasileira. Desde sua nova saída, em 2016, ainda não voltou a trabalhar, mesmo tendo sido especulado em times como e Internacional recentemente.