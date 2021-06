Por onde anda Romarinho, ídolo do Corinthians no título da Libertadores de 2012?

O atacante foi um dos grandes destaques do Al Ittihad na última temporada, na qual marcou 16 gols

Há exatos nove anos, Romarinho entrava definitivamente na história do Corinthians ao marcar, dentro da Bombonera contra o Boca Juniors, o gol do empate por 1 a 1 no jogo de ida da final da Libertadores de 2012. O Timão ficaria com o tão sonhado título após triunfo por 2 a 0 no duelo de volta, no Pacaembu, e todo 27 de junho o corintiano mais fanático abre um sorriso e relembra da narração histórica de Cléber Machado gritando “olha o Romarinhooo” antes de o atacante estufar as redes boquenses.

Mas se aquele momento ficou eternizado, Romarinho segue firme em busca de novos sonhos e realizações. E se o fiel torcedor se perguntar “mas onde está o Romarinho?”, a resposta é: jogando consistentemente e fazendo muito gols com a camisa do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Na última temporada, por exemplo, o atacante atuou em absolutamente todas as 30 partidas da liga nacional e brigou até o fim pelo título e pela artilharia – marcou 16 gols no total.

Não vieram nem um, nem outro, mas com o Al Ittihad classificado para a Champions League Asiática, o atleta de 30 anos segue com o objetivo de continuar fazendo história no futebol disputado mundo afora. Em conversa exclusiva com a Goal, ele falou se sua relação com Fábio Carille, também ex-corintiano e técnico do Al Ittihad, e dos planos para o futuro. Confira abaixo!

Mais uma temporada boa pelo Al Ittihad. Já consegue se sentir ídolo do clube?

"Difícil a gente definir se é ídolo ou não, acho que é algo que fica mais para a torcida. Eu me sinto muito bem aqui, foi minha segunda temporada e sinto que a torcida tem um grande carinho. Eles gostam muito de futebol, do clube, e demonstram muito esse afeto por nós".



Briga por artilharia e presença em quase todos os jogos do time: sob o ponto de vista individual, bateu todas suas metas?

"Foi um ano muito bom, com gols e pude atuar em todas as partidas da Liga. Fizemos uma grande campanha, brigamos na parte de cima da tabela e conseguimos a vaga para a Champions da Ásia. Faltou o título, claro, mas vamos trabalhar firme para na próxima temporada poder acontecer".

Como é a relação que você tem com o Carille? Além da parte profissional, vocês relembram as histórias dos tempos de Corinthians, quando ele ainda era auxiliar lá?

"A relação é ótima, o Carille chegou e fez um grande trabalho, juntamente da sua comissão técnica e com um ótimo grupo. É bom estarmos juntos novamente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Temos uma ótima relação, fico feliz pela renovação dele e vamos em busca de coisas maiores nessa próxima temporada".

A torcida corintiana segue com muito carinho por você. Pensa em voltar algum dia para o futebol brasileiro? O Corinthians seria a sua primeira opção neste caso?

"Ainda tenho contrato de mais um ano aqui, então estou totalmente focado nisso. Depois, se por acaso não for continuar, aí vamos começar a pensar no futuro. É difícil falar sobre qual clube, pois não é algo que depende só de mim, mas também da vontade de quem vai querer contar comigo".

Além do Corinthians, jogaria em outro time do estado de São Paulo?

"No momento tenho que pensar aqui no Al Ittihad, clube com o qual tenho contrato. É difícil avaliar o futuro, mas todos sabem da minha grande identificação com o Corinthians e o quanto sou querido pela torcida por tudo que fiz".

Sonha em jogar qual campeonato ainda?

"A gente sonha sempre com os grandes campeonatos, né?! Mas depende muito de onde estamos atuando. Já pude disputar dois mundiais, um pelo Corinthians e outro pelo Al Jazira, então quem sabe poder jogar essa competição novamente. É algo muito especial e diferente, que todos assistem e acompanham".