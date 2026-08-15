Por motivos familiares: novo comunicado da Federação Jordaniana sobre Badou Zaki

A Federação Jordaniana de Futebol se prepara para apresentar o marroquino Badou Zaki como novo técnico da seleção principal da Jordânia, durante uma coletiva de imprensa que será realizada na próxima quinta-feira na sede da federação, marcando o início oficial de sua missão à frente da Jordânia.

De acordo com a Federação Jordaniana, a coletiva começa ao meio-dia, com a presença dos representantes dos veículos de imprensa credenciados, ocasião em que Zaki será apresentado oficialmente, além da exposição das características da próxima etapa e dos planos da seleção para os compromissos que a aguardam.

A Federação Jordaniana havia anunciado a contratação de Zaki para comandar a seleção por um período de um ano, com a possibilidade de prorrogação do contrato mediante acordo entre as duas partes, no âmbito da preparação para os próximos compromissos, à frente deles as finais da Copa da Ásia de 2027, marcadas para a Arábia Saudita.

A apresentação do técnico marroquino havia sido adiada anteriormente por circunstâncias familiares emergenciais que impediram sua chegada à Jordânia na data marcada, antes de a federação definir uma nova data para a realização da coletiva e o anúncio oficial do início da missão de Zaki com a seleção jordaniana.