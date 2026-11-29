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Rayan Cherki é um dos destaques do Manchester City. Mesmo assim, não poderá jogar contra o Arsenal.

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, cortou Rayan Cherki da lista de relacionados para o duelo contra o Arsenal.

A ausência do jogador de ataque, porém, não se deve a uma lesão ou algo semelhante, mas a motivos disciplinares: "Não gostei dos últimos dois dias de treinamento dele. É uma punição", explicou o italiano pouco antes de a partida começar.

O francês de 23 anos havia disputado todos os jogos oficiais dos Skyblues nesta temporada e vinha convencendo. Em 18 partidas por todas as competições, soma oito gols e três assistências.

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Maresca não explicou exatamente o que Cherki fez de errado nos treinos do City. O reforço contratado no verão, Enzo Fernandez, começou a partida contra os Gunners no meio-campo ofensivo. Atrás dele, Ayyoub Bouaddi e Elliott Anderson formaram a dupla de volantes.

Depois de quatro jogos seguidos sem vencer na Premier League, o City precisa ganhar. Uma derrota para os Gunners deixaria o time nove pontos atrás, o que praticamente definiria a disputa pelo título.