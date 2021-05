Por Marcelo e Diego Costa, torcedores de Fluminense e Palmeiras fazem campanha nas redes

Os dois podem entrar para a lista de veteranos que voltam ao futebol brasileiro

Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro de 2021 , os torcedores seguem querendo reforços para seus times. Nesta quinta-feira (27), foi a vez das torcidas de Fluminense e Palmeiras se manifestarem nas redes sociais. Respetivamente, os pedidos são pelas contratações de Marcelo e Diego Costa.

Depois de construírem suas carreiras na Espanha, Marcelo e Diego Costa estão em baixa no mercado europeu e, com a proposta certa, podem voltar ao futebol brasileiro, assim como tem acontecido com outros jogadores que brilharam no exterior e agora voltaram ao Brasil. Nesta edição do Brasileirão, nomes como Miranda, Douglas Costa, Jô e Luiz Adriano estão no elenco de times participantes.

Marcelo, que começou a carreira no Fluminense, foi para o Real Madrid ainda em 2007 e, desde então, defende o clube merengue. Em baixa na Espanha, o lateral, segundo o jornal As , é um dos cotados para deixar os Blancos ainda nesta janela , embora seu contrato se encerre no meio de 2022.

Diante da possibilidade de Marcelo ser negociado, a torcida do Fluminense foi às redes sociais pedir para que o Tricolor se movimente para repatriar o jogador de 33 anos. A #MarceloNoFlu, rapidamente, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter.

Na mesma tarde, os palmeirenses também se movimentaram na rede social, pedindo a contratação de Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol que está livre no mercado. O atacante não chegou a jogar no Brasil e fez boa parte de sua carreira na Espanha, mas tem passagens também por Portugal e Inglaterra, onde brilhou no Chelsea.

Depois de muitas especulações desde sua saída do Atlético de Madrid em 2020 , o atacante está livre no mercado desde então, o que está atiçando ainda mais a torcida do Palmeiras. No Twitter, assim como aconteceu com o Tricolor, o a #DiegoCostaNoPalmeiras entrou nos assuntos mais comentados.

A repatriação de veteranos não é novidade no futebol brasileiro. Há muito, jogadores saem do Brasil para brilhar no exterior e, mais para o final da carreira, costumam voltar para atuar em seu país natal. Dois dos mais recentes exemplos são o zagueiro Miranda e o atacante Douglas Costa.

Miranda, depois de muito tempo na Europa e uma passagem pela China, chegou ao Brasil no início da temporada para defender as cores do São Paulo . Mesmo caminho feito por Daniel Alves, em 2019. Ainda em 2021, Douglas Costa deixou o Bayern de Munique, onde atuava por empréstimo junto à Juventus, para voltar ao Grêmio, clube que o revelou para o futebol.

Veja algumas das manifestações das torcidas de Fluminense e Palmeiras, pedindo por Marcelo e Diego Costa:

