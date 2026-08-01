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FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Por mais de 50 milhões de euros? Ferran Torres, do Barcelona, aparentemente decidiu por uma transferência

La Liga
Barcelona
F. Torres
PSG
Campeonato Francês

Depois do grande sucesso na Copa do Mundo, o herói do Mundial supostamente quer deixar seu clube neste verão.

Ferran Torres supostamente quer deixar o Barcelona imediatamente e se transferir para o Paris Saint-Germain. É o que informam vários veículos de forma coincidente. Segundo o Foot Mercato, o espanhol tomou durante suas férias a decisão de deixar os catalães e ir para o atual vencedor da Liga dos Campeões. As negociações entre o estafe do jogador e os franceses já estariam em andamento. De acordo com o jornal esportivo espanhol Marca, não deverá haver grandes obstáculos nas conversas posteriores entre PSG e Barça, marcadas para a próxima semana.

No valor da transferência, a quantia deve ultrapassar a marca de 50 milhões de euros. O Barça já trabalhava com esse valor antes da Copa do Mundo. As atuações de Ferran Torres no torneio na América do Norte e especialmente seu gol decisivo na final contra a Argentina não devem ter feito com que o atacante agora fique mais barato.

O PSG ainda pode negociar Bradley Barcola, que vem sendo ligado a vários outros clubes, entre eles o Liverpool. Caso Barcola saia, o espaço para Ferran Torres seria aberto. No Barcelona, Ferran Torres teve um papel importante no ataque na temporada passada com o técnico Hansi Flick, já que em alguns momentos superou Robert Lewandowski como principal centroavante. Ele foi titular em 23 partidas da liga e contribuiu com 16 gols para a conquista do segundo título seguido.

No total, Ferran Torres soma 65 gols e 23 assistências em 207 jogos pelos catalães, que o contrataram em 2022 por uma taxa de transferência de 55 milhões de euros junto ao Manchester City. O jogador de 26 anos foi formado no Valencia.

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