O jornalista britânico Piers Morgan revelou novos detalhes sobre a crise que surgiu entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, afirmando que a divergência não estava relacionada ao desejo do capitão da seleção de garantir presença como titular, mas sim ao que ele descreveu como o "cumprimento das promessas" e o respeito ao acordo entre as duas partes.

Morgan esclareceu que Jesus combinou com Ronaldo que ele participaria das duas primeiras partidas, com a garantia de disputar a primeira delas por completo, o que levou o jogador a dar continuidade à sua trajetória internacional, antes de ser substituído pelo treinador aos 67 minutos diante do País de Gales, apesar do acordo prévio, segundo o relato de Morgan.

Ele acrescentou que Jesus pediu desculpas a Ronaldo e ao presidente da Federação Portuguesa após a partida, e prometeu explicar o que havia acontecido, mas a situação se complicou ainda mais depois que o relato mudou em relação ao plano de participação do jogador nas partidas seguintes.

De acordo com Morgan, Jesus pediu posteriormente a Ronaldo que participasse por 30 minutos diante da Noruega, e o jogador concordou, fazendo o aquecimento por cerca de 25 minutos, mas acabou não entrando em campo, o que Ronaldo considerou "falta de respeito" e quebra de promessa.

Morgan disse que Ronaldo "não exige ser titular indiscutível nem jogar 90 minutos em todas as partidas", acrescentando que, para o astro de Portugal, a questão está em cumprir o que foi acordado previamente.

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Morgan acrescentou que Ronaldo, após sentir que o acordo não havia sido respeitado, pediu que eles se retirassem e foi embora, enquanto Jesus continuou aparecendo nas coletivas de imprensa com declarações que, segundo o relato de Morgan, contradiziam o que havia sido acordado nos bastidores.

O jornalista britânico seguiu com suas críticas à forma como Jesus lidou com a situação, considerando que o treinador tentava demonstrar sua autoridade à custa de Ronaldo, apontando que este último entende que sua trajetória e suas conquistas com a seleção lhe conferem um status especial dentro da equipe.

Morgan citou a final da Liga das Nações da Europa do ano passado, questionando: "Quem marcou na final? Ronaldo", antes de rejeitar, do seu ponto de vista, qualquer tentativa de diminuir a importância do jogador ou de afirmar que a seleção é melhor sem ele.

Morgan encerrou sua fala fazendo referência à aguardada despedida de Lionel Messi com a Argentina, considerando que Ronaldo, por sua vez, merece uma despedida à altura de sua trajetória com Portugal, ressaltando que a divergência com Jesus não deve ofuscar a importância da homenagem que o capitão da seleção poderá receber ao final de sua carreira internacional.