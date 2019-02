Por Felipe Jonathan, Ceará cogita abrir processo contra o Santos: "vamos pra cima com tudo"

Ceará responde a acusação do Santos com possível disputa na justiça: “Ceará não deve nada para o Santos”, afirmou o presidente

Santos e Ceará estariam em “pé de guerra” devido ao jogador Felipe Jonatan. Nesta quarta-feira (27), dirigentes do Santos teriam relatado uma suposta dívida do Ceará envolvendo o empréstimo de Romário, segundo informações da Gazeta Esportiva.

Romário foi emprestado ao Vozão entre março e setembro de 2018, porém o time cearense não teria quitado $6 milhões. Com o débito, o Santos tentaria abater o valor na multa rescisória de Jonatan.

O Ceará, por sua vez, nega qualquer pendência com o time paulista. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente do clube, Robinson de Castro ressaltou que aguarda o pagamento por parte do Santos até essa quinta-feira (28), caso contrário, levará o caso à Justiça.

“Me falaram que pagariam entre hoje e amanhã e então eu dei uma segurada (no processo). Mas se não pagarem, ainda mais depois dessa acusação, nós vamos para cima com tudo, na CBF, na FIFA, onde for e em todas as esferas. O Ceará não deve nada para o Santos ou qualquer outro clube”, disse.

“Eu nunca vi tamanha irresponsabilidade. Tiraram o jogador da concentração, levaram para São Paulo, colocam para treinar e não pagam. E ainda dizem que o Ceará deve pelo Romário, quando pagamos tudo e temos todos os comprovantes. Estou estupefato”, completou.

Procurado pela equipe do veículo esportivo, o empresário de Romario, Eduardo Madeira desmentiu qualquer dívida ao comentar que os pagamos foram feitos e que existem comprovantes.

Também procurado pela reportagem, o presidente do Santos, José Carlos Preses seguiu em silêncio. O dirigente já havia se pronunciado sobre o caso na última terça-feira (26), ao dizer que pagaria o Ceará até a próxima sexta-feira (01), sem citar dívida por parte da equipe nordestina.

“Santos não dá calote em ninguém. Santos honra seus compromissos e pagará até sexta. Prazo do Felipe Jonatan é até sexta-feira, mas acredito que até amanhã (quarta-feira (27)… Se coloque no lugar do Ceará, pagamos pela multa e jogador precisa ir para assinar a rescisão. Vamos pagar”, destacou.

“Não está combinado (o prazo com o Ceará) pois pagamos pela multa e assim não há data, tem que efetuar para encerrar a negociação. Felipe faz exercícios físicos (no CT) e foi autorizado a fazer isso, Ceará sabe. Já existe contrato pronto e agora é encerrar a situação”, finalizou.

O Ceará ainda nega a liberação de Felipe Jonatan viajar. O lateral-esquerdo segue treinando normalmente, contestando as declarações do presidente santista.