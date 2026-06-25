Por esse motivo, Virgil van Dijk joga sempre com mangas compridas nesta Copa do Mundo

Embora esteja bastante quente nos Estados Unidos no momento, chama a atenção o fato de Virgil van Dijk estar sempre em campo com mangas compridas. E essa não é a primeira vez que isso acontece nesta Copa do Mundo. Por quê? O zagueiro já explicou isso há alguns anos.

Durante as partidas da seleção holandesa neste Mundial, o termômetro chega facilmente aos trinta graus. Mesmo assim, Van Dijk usa mangas compridas sem falta.

Isso faz parte de seus rituais de jogo, explicou ele em 2018 ao LFC Later. “Pessoalmente, preciso usar mangas compridas por baixo da camisa em todas as partidas, mesmo no verão”, disse ele na época.

Além disso, o capitão da Seleção Holandesa também tem outros rituais de jogo. “Todo mundo tem suas pequenas manias quando se trata de superstição. Se você joga bem com determinados tênis, você os calça novamente na partida seguinte.”

Enquanto muitos jogadores usam o sobrenome na camisa, Van Dijk opta há muito tempo por usar o primeiro nome. Isso tem a ver com a relação difícil com seu pai, que esteve praticamente ausente durante sua infância.

Com a seleção holandesa, Van Dijk joga na madrugada de quinta para sexta-feira, às 01h, horário da Holanda, contra a Tunísia. A partida será em Kansas City.

Se a Holanda vencer, há grandes chances de terminar como líder do grupo e enfrentar o Marrocos na próxima fase. No entanto, o segundo ou até mesmo o terceiro lugar no grupo também não são impossíveis.