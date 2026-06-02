Por diversos motivos, três treinadores de renome acabaram não sendo uma opção viável para o Ajax

Com Míchel, Jordi Cruijff consegue trazer para o Ajax um dos seus candidatos dos sonhos, segundo o observador do clube Mike Verweij, do De Telegraaf. O jornal matutino também revela outros três nomes que constavam da lista.

As informações de Verweij mostram que Cruijff apostou alto neste verão. “Na lista de desejos do diretor técnico também constavam os nomes de Pep Guardiola, Peter Bosz e Arne Slot.”

“Por diversas razões, eles acabaram não sendo viáveis”, acrescenta o jornalista. Na terça-feira ficou claro que o Ajax vai contar com Míchel, que nos últimos anos trabalhou no Girona, da Espanha.

Verweij também tem mais informações sobre a composição da comissão técnica. “Assim como Francesco Farioli fez anteriormente, Míchel traz sua própria comissão técnica. O Ajax também irá adicionar um assistente próprio.”

Míchel é o sucessor do compatriota Óscar García, que conquistou com o Ajax as eliminatórias para as competições europeias, garantindo assim aos amsterdenses uma vaga na Conference League.

Durante a última temporada, John Heitinga e Fred Grim também comandaram o time na Johan Cruijff Arena.

O novo técnico do Ajax trabalhou anteriormente no Rayo Vallecano, finalista da Conference League, e no SD Huesca. Míchel estava vinculado ao Girona desde 2021, time que disputará a segunda divisão da Espanha na próxima temporada.