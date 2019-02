Por cusparada, Deyverson pode desfalcar o Palmeiras por até 12 jogos

Centroavante deve ser julgado no dia 11 de fevereiro por expulsão na derrota para o Corinthians

O atacante Deyverson deverá pegar um gancho pesado pela expulsão na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado (3), em razão da cusparada que deu no volante Richard. Seguindo o que foi colocado na súmula, o jogador deverá ser enquadrado no artigo 254 B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de seis a 12 jogos.

Deyverson deverá ser julgado no dia 11 de fevereiro, data do duelo do Verdão contra o Bragantino pelo Paulistão. Caso leve a pena máxima, o atacante não deverá mais jogar a competição.

Esta foi a quinta expulsão de Deyverson em 66 jogos disputados com a camisa do Palmeiras.