O Al-Nassr aproveitou a mensagem que a torcida de seu vizinho e rival tradicional, o Al-Hilal, dirigiu ao príncipe Al-Waleed bin Talal, proprietário do "Zaeem", para homenagear suas duas estrelas: o português Cristiano Ronaldo e o saudita Abdullah Al-Hamdan.
O Al-Nassr venceu o Abha pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela sexta rodada da Roshn Liga.
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Após o fim da partida, o Al-Nassr publicou, por meio de sua conta oficial no "X", uma foto de Ronaldo e Al-Hamdan, autores do gol da vitória, com a legenda: "Que nunca faltem e nunca se percam".
Essa foi a mesma frase que a torcida do Al-Hilal utilizou para saudar o proprietário do clube, o príncipe Al-Waleed bin Talal, durante sua presença no estádio Kingdom Arena, na última segunda-feira, para acompanhar a partida contra o Neom, pela sexta rodada da Roshn Liga, que terminou com a derrota por 2 a 0.
Vale lembrar que o Al-Nassr, com a vitória sobre o Abha, passou a ocupar a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, apenas atrás do Al-Hilal, o líder, pelo saldo de gols, já que ambos somam 15 pontos, fruto de 5 vitórias e uma única derrota.