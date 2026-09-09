Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Por Cristiano Ronaldo e Al-Hamdan: o Al-Nassr cita a mensagem da torcida do Al-Hilal para Al-Waleed bin Talal

Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
A. Al-Hamdan
Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Arábia Saudita
Portugal

A guerra entre os rivais continua

O Al-Nassr aproveitou a mensagem que a torcida de seu vizinho e rival tradicional, o Al-Hilal, dirigiu ao príncipe Al-Waleed bin Talal, proprietário do "Zaeem", para homenagear suas duas estrelas: o português Cristiano Ronaldo e o saudita Abdullah Al-Hamdan.

O Al-Nassr venceu o Abha pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela sexta rodada da Roshn Liga.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Após o fim da partida, o Al-Nassr publicou, por meio de sua conta oficial no "X", uma foto de Ronaldo e Al-Hamdan, autores do gol da vitória, com a legenda: "Que nunca faltem e nunca se percam".

Campeonato Saudita
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Essa foi a mesma frase que a torcida do Al-Hilal utilizou para saudar o proprietário do clube, o príncipe Al-Waleed bin Talal, durante sua presença no estádio Kingdom Arena, na última segunda-feira, para acompanhar a partida contra o Neom, pela sexta rodada da Roshn Liga, que terminou com a derrota por 2 a 0.

Vale lembrar que o Al-Nassr, com a vitória sobre o Abha, passou a ocupar a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, apenas atrás do Al-Hilal, o líder, pelo saldo de gols, já que ambos somam 15 pontos, fruto de 5 vitórias e uma única derrota.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google