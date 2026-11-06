A comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol aplicou uma multa ao Racing Santander por conta do arremesso de um isqueiro vindo das arquibancadas por parte de um torcedor durante o confronto contra o Real Madrid, realizado no último domingo.

A comissão técnica de arbitragem havia reconhecido que o árbitro da partida marcou um pênalti indevido a favor de Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, diante do Racing.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a punição veio em razão do episódio ocorrido após o árbitro José Luis Munuera Montero consultar o árbitro assistente de vídeo para verificar a existência de um toque de mão em Tchouaméni dentro da área, antes de decidir, por fim, não marcar o pênalti.

O árbitro registrou o episódio do arremesso do isqueiro em seu relatório oficial, esclarecendo: "Aos 78 minutos, foi acionada a primeira fase do protocolo de arremesso de objetos, devido ao lançamento de um isqueiro vindo das arquibancadas, que caiu próximo ao segundo árbitro assistente, sem atingi-lo".

Esse protocolo consiste na emissão de um aviso por meio dos alto-falantes dentro do estádio.

A comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol aplicou uma multa ao Racing Santander por "perturbação leve da ordem durante a partida", com a punição enquadrada no limite mínimo do grau médio, de acordo com as circunstâncias que envolveram o episódio.

A comissão baseou-se no artigo 117, relativo à "perturbação leve da ordem durante a partida", que estabelece o seguinte: "Quando ocorrerem, por ocasião da realização de uma partida, acontecimentos que se enquadrem nos casos previstos no artigo 15 deste regulamento, e que o órgão disciplinar classifique como infrações leves, o clube responsável será punido com uma multa de até 602 euros".

Com base nisso, a multa aplicada ao Racing Santander foi de 301 euros.