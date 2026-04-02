Por causa do próximo adversário na Liga Roshen... Ronaldo se vê envolvido na primeira crise com o Almería

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, se envolveu na primeira crise com o Almería, após ter adquirido uma participação no clube recentemente.

Ronaldo anunciou, no dia 26 de fevereiro passado, a aquisição de uma participação de 25% no Almería, para que esse investimento fosse incorporado à CR7 Sports Investments, uma empresa recém-criada afiliada à CR7 SA.

Cerca de um mês após a aquisição, o Flamengo divulgou um comunicado contundente, no qual atacou o Almería, que disputa a Segunda Divisão espanhola, por causa de uma transação de três anos atrás.

Trata-se da transferência do ala brasileiro Lázaro do Flamengo para o Almería no verão de 2022, por 7 milhões de euros, conforme revelado por reportagens da imprensa na época.

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O Flamengo afirmou em comunicado que os termos do contrato estipulavam que o Almería arcaria com quaisquer impostos cobrados na Espanha relativos à transação, o que não ocorreu, forçando o clube brasileiro a pagar mais de 1,5 milhão de euros.

O clube indicou que obteve uma decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA), há cerca de 590 dias, para receber esse montante, mas o clube espanhol vem protelando o cumprimento dessa decisão, o que elevou o valor da dívida para 1,8 milhão de euros.

O Flamengo concluiu seu comunicado reiterando sua confiança de que o Tribunal Arbitral do Esporte tomará a decisão adequada sobre o caso, a fim de fazer cumprir a decisão proferida anteriormente e respeitar a relação contratual entre os clubes.

Vale lembrar que Lázaro, o centro da crise, joga atualmente no Al-Najma, da Arábia Saudita, para onde se transferiu vindo do Almería no verão de 2025. Sua próxima partida será contra o próprio Ronaldo, amanhã, sexta-feira, quando sua equipe visitará o Al-Nassr, no Al-Awal Park, pela 27ª rodada da Liga Roshen.