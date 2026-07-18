Por causa do Irã... Ex-jogador da seleção espanhola pede ajuda a Trump

O ex-zagueiro espanhol Juan Capdevila dirigiu um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ter sido negado seu pedido de entrada no país para assistir à final da Copa do Mundo de Futebol entre Espanha e Argentina, marcada para amanhã, domingo.

Segundo a agência “Reuters”, Capdevila, um dos integrantes da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010, explicou que seu pedido de entrada nos Estados Unidos foi negado devido à sua participação em uma partida amistosa que reuniu vários astros da La Liga no Irã, em 2016.

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Capdevila (48 anos) publicou uma mensagem em suas redes sociais, na qual dirigiu um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo sua ajuda para resolver a crise.

O ex-lateral do Villarreal escreveu: “Acabaram de me informar que não poderei viajar para a final com meus filhos, pois meu pedido de autorização eletrônica de viagem foi recusado”.

A obtenção da autorização eletrônica de viagem é um requisito essencial para os cidadãos qualificados a viajar para os Estados Unidos sem a necessidade de visto.

Capdevila acrescentou: “Alguém pode me ajudar com isso? ... Vocês não têm ideia do quanto estou animado para estar lá, com todos os meus companheiros da seleção de 2010, torcendo por essa equipe... Não acredito que não estejam me permitindo entrar nos Estados Unidos e que vou perder um momento como esse com meus filhos, que amam tanto o futebol”.

Além disso, Capdevila mencionou em sua postagem o Ministério do Esporte da Espanha e também dirigiu um apelo ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que ele intervenha para ajudar.