Os catalães haviam se empenhado intensamente no verão para contar com os serviços do atacante argentino, mas deram com os burros n'água diante do Atlético. Agora, Raphinha se solidarizou com Alvarez. "Não entendo o que o Atlético fez", disse ele à imprensa espanhola, antes de enfatizar: "Quando um jogador não se sente confortável em uma função — e falo por experiência própria —, é muito difícil dar certo. Ele deixou claro que queria deixar o clube."

Alvarez insistiu veementemente no verão por uma parceria com o Barça e, segundo rumores, chegou até a entrar em greve. No entanto, ele não recebeu liberação. "A chance de vendê-lo ao Barça é de zero por cento. Neste caso, não se trata de dinheiro, mas de dignidade. Foi iniciada uma campanha com mentiras e meias-verdades. E apenas o Atlético tem que pagar o preço por isso", havia declarado um dirigente do Atlético à Marca poucos dias antes do fechamento da janela de transferências.

Ao que tudo indica, os chefes do Atlético teriam prometido a ele que poderia sair no verão, caso um clube apresentasse até 20 de junho uma proposta com taxa de transferência de 150 milhões de euros, depois de Alvarez supostamente ter recusado uma renovação contratual na primavera. Mas isso, ao que parece, nunca aconteceu. Em vez disso, o Barça cortejou publicamente o atual vice-campeão mundial e tentou exercer pressão sobre o Atlético por meio de seu empresário, Hidalgo. Alvarez declarou durante a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México que uma transferência seria a melhor opção para ele e também para o Atlético.

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O que vem pela frente para Julian Alvarez no Atlético de Madrid?

Enquanto isso, o Atlético exigia insistentemente 500 milhões de euros. A quantia que está fixada como multa rescisória no contrato de Alvarez, que ainda vai até 2030. No fim das contas, a transferência não se concretizou, embora no fim até os dois gigantes da Premier League Manchester City e Arsenal tivessem entrado na disputa. Em vez disso, o Barça contratou Gabriel Jesus, dos Gunners.

Agora, supostamente Alvarez estaria cogitando, após os acontecimentos, se separar de seu antigo empresário Fernando Hidalgo e, em vez disso, se juntar à agência do ex-jogador Javier Pastore, que, entre outros, também representa Enzo Fernandez, reforço de verão do ManCity. É bem possível que, em caso de troca de empresário, ele já faça uma nova tentativa no inverno para deixar o Atlético.

No comando de ataque, o técnico Hansi Flick apostou até aqui, acima de tudo, em Raphinha no início fulminante de temporada do Barça. O ponta de origem havia trocado o Leeds United por Barcelona no verão de 2022 por 58 milhões de euros, depois de ter recusado anteriormente uma renovação contratual. A separação definitiva do clube inglês, porém, não aconteceu após uma greve ou algo semelhante.