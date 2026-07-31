Por causa do Arsenal: Real Madrid informa aos empresários de Vinícius a suspensão das negociações

Depois de meses de negociações emperradas, a diretoria do Real Madrid colocou a bola no campo de Vinícius Júnior ao comunicar de forma oficial e definitiva aos empresários do jogador que a proposta em cima da mesa é final e irreversível: ou assina agora ou vai embora neste verão.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a diretoria do Real Madrid informou aos representantes do ponta brasileiro que a última oferta de renovação é a "definitiva", e que não haverá quaisquer melhorias financeiras ou uma nova rodada de negociações.

A mensagem que chegou ao staff do jogador é clara e rígida: aceitar as condições atuais para garantir seu futuro no Bernabéu, ou o clube abrirá imediatamente a porta para sua venda, a fim de evitar o pesadelo de entrar no último ano de contrato e sair de graça mais adiante.

De acordo com o que revelou o jornal, a atitude decisiva de Valdebebas foi motivada por dois desdobramentos principais: primeiro, o desejo de encerrar o clima de incerteza que paira sobre o futuro de um dos principais craques do time; e, segundo, a movimentação séria do Arsenal e seu interesse em contratar o brasileiro, o que convenceu a diretoria de que a situação já não comportava mais espera.

Linha vermelha merengue para acabar com a enrolação

O Real Madrid ainda considera Vinícius um "jogador fundamental" e acredita que seu desempenho merece uma grande recompensa financeira, mas o clube traçou uma linha vermelha inegociável: a estrutura salarial do time é sagrada, e a diretoria não está de forma alguma disposta a romper a tabela de salários por qualquer jogador, por maior que seja seu estrelato, em prol da preservação do equilíbrio do vestiário e da estabilidade financeira do clube.

Substituto pronto e o cenário do banco à espreita

O cenário fica ainda mais complexo com a proximidade da chegada do ponta marfinense Diomande, capaz de atuar pelos dois lados. Uma contratação que dará ao treinador Mourinho um substituto de altíssimo nível e reduzirá a dependência de Vinícius. E, caso o brasileiro recuse a renovação e insista em permanecer sem definir seu futuro, sua presença no banco de reservas na próxima temporada não será uma ameaça, mas sim uma opção técnica fortemente considerada.

Entre o martelo da venda e a bigorna do banco, Vinícius Júnior está diante de uma encruzilhada decisiva: o Real Madrid deu sua palavra final, e a decisão agora está nas mãos do jogador e de seu empresário.