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Por causa de Yamal: indicações da Bola de Ouro colocam Monchi em apuros com a torcida do Espanyol

Barcelona x Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
L. Yamal
Espanyol
Espanha

Ele abriu contra si mesmo a porta da fúria!

Monchi, diretor esportivo do Espanyol, se viu obrigado a pedir desculpas à torcida do clube catalão depois de expressar sua opinião, há cerca de uma semana, sobre os candidatos ao prêmio da Bola de Ouro.

Quando questionado sobre seu candidato, Monchi escolheu Lamine Yamal, craque do Barcelona, apesar da forte rivalidade entre as torcidas dos dois times. Ele, porém, tinha uma visão mais ampla, que revelou antes de apresentar as desculpas.

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Monchi disse, em declaração à rádio Cadena SER: "Pediram-me para escolher entre Kylian Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal, e escolhi Yamal por ser a opção espanhola".

E prosseguiu: "Isso gerou certa polêmica entre nossos torcedores. Se alguém ficou incomodado, peço desculpas".

E completou: "Claro, como torcedor do Espanyol, eu poderia ter escolhido outra pessoa. Não quis ofender. Sei o que significa ser torcedor do Espanyol; senti que pertencia a eles desde o início, e, se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas".

E concluiu: "Foi como vestir a bandeira espanhola", destacando seu orgulho pelo Espanyol.

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