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Parceria perfeita

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Um nome espanhol de destaque entrou no radar do Barcelona, em um cenário que pode transformar sua contratação em prioridade para o clube catalão nas próximas janelas de transferências.

O jornal espanhol "Sport"revelou que Pedro Porro, lateral do Tottenham, pode ser um dos nomes fortemente colocados na mesa do Barcelona, diante de seu desejo de deixar a Premier League e de pensar em um retorno aos gramados espanhóis, apesar de ter contrato com o clube londrino até junho de 2031.





Yamal é a senha para o negócio?

O interesse do Barcelona em Porro traz de volta à tona o que o jornal espanhol "El Nacional" publicou em agosto passado, sobre a convicção de Lamine Yamal de que o lateral espanhol representa a contratação ideal para a equipe, superando em suas prioridades nomes do calibre de Rodri e Julián Álvarez.

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Segundo a reportagem anterior, Yamal formou uma parceria especial com Porro durante a conquista da última Copa do Mundo com a seleção espanhola, após perceber sua capacidade de ler suas movimentações, seja avançando pelo lado direito, seja entrando pelo meio ou recuando para ajudar na construção das jogadas ofensivas.

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O astro do Barcelona entende que a presença de um jogador com essas características pode lhe conceder mais espaços para se movimentar e aliviar a marcação defensiva imposta sobre ele, graças à capacidade do lateral de criar superioridade numérica e oferecer apoio ofensivo constante.

Além disso, a contratação de Porro pode dar ao técnico Hansi Flick soluções adicionais pelo lado direito, especialmente porque Jules Koundé, apesar de suas qualidades defensivas, não apresenta as mesmas características ofensivas do lateral do Tottenham.









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Koundé e Balde são a chave do negócio

Mas o caminho para concretizar a negociação não será fácil, já que o "Sport" explicou que a diretoria do Barcelona não planeja investir uma quantia elevada no reforço da posição de lateral antes de resolver algumas pendências relacionadas ao atual elenco do time.

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Os nomes de Jules Koundé e Alejandro Balde se destacam entre as possibilidades que podem influenciar as movimentações do clube, já que a saída de Koundé pode abrir diretamente a porta para a contratação de Porro para ocupar a lateral direita, enquanto a venda de Balde pode gerar recursos financeiros que ajudem a financiar a operação, com a necessidade de reorganizar as opções defensivas.

O maior obstáculo continua sendo a postura do Tottenham, que renovou o contrato de Porro até 2031 e não enfrenta pressões contratuais para abrir mão de uma de suas peças importantes, o que significa que o Barcelona pode precisar apresentar uma proposta financeira elevada para convencer o clube inglês a aceitar sua saída.

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O "Sport" afirmou que o Barcelona ainda não apresentou uma proposta oficial, mas monitora a situação do jogador, paralelamente ao estudo de outras opções, entre elas Iván Fresneda, lateral do Sporting de Lisboa.

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