Por causa de Vinícius: ex-astro do Chelsea zomba do Arsenal: não sei o que eles estão fumando!

O ex-meio-campista do Chelsea John Obi Mikel ironizou a torcida do Arsenal por acreditar que Vinícius Júnior deixaria o Real Madrid para se juntar ao clube londrino em uma transferência milionária.

Ao falar no podcast The ObiOne, Mikel argumentou que Vinícius aproveitou o interesse do Arsenal para conseguir um novo contrato mais vantajoso no Real Madrid.

Mikel disse: "Sei o que os torcedores do Arsenal esperavam. Sabe como é, você vence o campeonato depois de 22 ou 23 anos e, de repente, acha que chegou lá. Não, você não chegou".

E completou: "Eles levaram uma derrota dura (do Vini). É impossível que Vinícius Júnior deixe o Real Madrid para se juntar ao Arsenal, o clube que venceu apenas um título (do Campeonato) em 22 ou 23 anos. Esse cara vence títulos temporada após temporada. E já provou o gosto de vencer a Liga dos Campeões, que o Arsenal nunca venceu".

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E prosseguiu: "Você espera que um jogador que venceu a Liga dos Campeões com o Real Madrid deixe tudo isso e tudo o que construiu, e o time que será comandado por José Mourinho, para se juntar a um time que venceu apenas um título de campeonato em 20 anos? Meu Deus!".

E acrescentou: "Quando eu disse isso, todos os torcedores do Arsenal me atacaram, dizendo que iriam me mostrar quando o Vinícius se juntasse a eles. Mas essa era a minha opinião, nunca achei que ele deixaria Madri. Acho que ele estava usando vocês para conseguir um acordo melhor em Madri. Ele os estava usando. Não faço a menor ideia de por que os torcedores do Arsenal realmente acreditavam que Vinícius Júnior deixaria o Real Madrid para ir ao Arsenal".

E Mikel acrescenta, com ironia: "Não sei o que eles estavam fumando".

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Vinícius, desde então, assinou um novo contrato de seis anos com o Real Madrid, com salários mais altos do que antes.

O Real Madrid espera que Vinícius apresente a sua melhor versão sob o comando de José Mourinho nesta temporada.

Quanto ao Arsenal, eles terão que buscar outros alvos, já que os relatos apontam para o interesse no jogador do Chelsea Pedro Neto e em outros jogadores na posição de ponta.

O ex-astro da Nigéria Obi Mikel jogou 11 anos pelo Chelsea, e frequentemente critica o Arsenal e o modo como jogam em meio à acirrada rivalidade entre os dois times de Londres.

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