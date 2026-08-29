Por causa de uma luva europeia: Ittihad de Jidá tropeça antes do clássico contra o Al-Nassr

O Al-Ittihad de Jeddah tropeçou, ao empatar sem gols com o anfitrião Al-Fateh, na noite de sábado, pela quarta rodada da Liga Saudita Roshn de Profissionais.

O time esbarrou na solidez do croata Adrian Šimper, que defendeu com bravura o gol do Al-Fateh, fazendo com que os jogadores do Al-Ittihad fracassassem em balançar as redes ao longo dos 90 minutos.

A avalanche ofensiva dos visitantes começou com um chute forte de Houssem Aouar, que Šimper mandou para escanteio aos 13 minutos.

O goleiro croata defendeu um chute forte do holandês Steven Bergwijn, aos 28 minutos.

De forma surpreendente, Lucas, destaque do Al-Fateh, soltou um chute forte que passou rente à trave, em meio a um descuido dos jogadores do Al-Ittihad, encerrando o primeiro tempo com o empate sem gols.

No segundo tempo, a pressão ofensiva dos visitantes continuou, e uma cabeçada de Danilo Pereira acertou o travessão.

Rajković, goleiro do Al-Ittihad de Jeddah, brilhou ao defender um chute de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, atacante do time, chutou para fora, e a trave também impediu o Al-Ittihad de Jeddah de balançar as redes, após um chute forte disparado por Muath Faqihi aos 89 minutos.

Graças às suas defesas espetaculares, o goleiro croata Adrian Šimper recebeu o prêmio de melhor jogador da partida entre Al-Ittihad e Al-Fateh.

O Al-Ittihad de Jeddah elevou sua pontuação para 8 pontos, na quarta colocação, antes do clássico contra o Al-Nassr na quinta rodada, enquanto o Al-Fateh subiu para dois pontos, na 16ª posição.