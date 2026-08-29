Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Por causa de uma luva europeia: Ittihad de Jidá tropeça antes do clássico contra o Al-Nassr

Al Fateh x Al-Ittihad
Al Fateh
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Nassr
A. Semper
Arábia Saudita
Croácia

O Al-Ittihad de Jeddah tropeçou, ao empatar sem gols com o anfitrião Al-Fateh, na noite de sábado, pela quarta rodada da Liga Saudita Roshn de Profissionais.

O time esbarrou na solidez do croata Adrian Šimper, que defendeu com bravura o gol do Al-Fateh, fazendo com que os jogadores do Al-Ittihad fracassassem em balançar as redes ao longo dos 90 minutos.

A avalanche ofensiva dos visitantes começou com um chute forte de Houssem Aouar, que Šimper mandou para escanteio aos 13 minutos.

O goleiro croata defendeu um chute forte do holandês Steven Bergwijn, aos 28 minutos.

De forma surpreendente, Lucas, destaque do Al-Fateh, soltou um chute forte que passou rente à trave, em meio a um descuido dos jogadores do Al-Ittihad, encerrando o primeiro tempo com o empate sem gols.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

No segundo tempo, a pressão ofensiva dos visitantes continuou, e uma cabeçada de Danilo Pereira acertou o travessão.

Rajković, goleiro do Al-Ittihad de Jeddah, brilhou ao defender um chute de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, atacante do time, chutou para fora, e a trave também impediu o Al-Ittihad de Jeddah de balançar as redes, após um chute forte disparado por Muath Faqihi aos 89 minutos.

Graças às suas defesas espetaculares, o goleiro croata Adrian Šimper recebeu o prêmio de melhor jogador da partida entre Al-Ittihad e Al-Fateh.

O Al-Ittihad de Jeddah elevou sua pontuação para 8 pontos, na quarta colocação, antes do clássico contra o Al-Nassr na quinta rodada, enquanto o Al-Fateh subiu para dois pontos, na 16ª posição.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google