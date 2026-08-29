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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Por causa de uma luva europeia: Al-Ittihad de Jidá tropeça antes do clássico contra o Al-Nassr

Al Fateh x Al-Ittihad
Al Fateh
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Nassr
A. Semper
Arábia Saudita
Croácia

O Al-Ittihad de Jidá tropeçou ao empatar sem gols com o anfitrião Al-Fateh, na noite de sábado, pela quarta rodada da Liga Roshan Saudita para Profissionais.

O clube esbarrou na solidez do croata Adrian Šemper, que defendeu com bravura a meta do Al-Fateh, fazendo com que os jogadores do Al-Ittihad falhassem em balançar as redes ao longo dos 90 minutos.

A enxurrada ofensiva dos visitantes começou com uma finalização forte de Houssem Aouar, que Šemper mandou para escanteio aos 13 minutos.

O goleiro croata defendeu uma finalização forte do holandês Steven Bergwijn, aos 28 minutos.

De forma inesperada, Lucas, destaque do Al-Fateh, disparou uma finalização forte, que passou ao lado da trave, em um descuido dos jogadores do Al-Ittihad, encerrando o primeiro tempo com empate sem gols.

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ITT
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Al-Nassr
ALN

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No segundo tempo, a pressão ofensiva dos visitantes continuou, e uma cabeçada de Danilo Pereira acertou o travessão.

Raković, goleiro do Al-Ittihad de Jidá, brilhou ao defender uma finalização de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, atacante do clube, finalizou ao lado do gol, e a trave também impediu o Al-Ittihad de balançar as redes, após uma finalização forte disparada por Muadh Faqihi aos 89 minutos.

Graças a suas defesas espetaculares, o goleiro croata Adrian Šemper recebeu o prêmio de melhor em campo da partida entre Al-Ittihad e Al-Fateh.

O Al-Ittihad de Jidá elevou sua pontuação para 8 pontos, na quarta posição, antes do clássico contra o Al-Nassr na quinta rodada, enquanto a pontuação do Al-Fateh subiu para dois pontos, na 16ª colocação.

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